Reinaldo Rueda salió de ‘LA TRICOLOR’ entre lágrimas y sin indemnización

Desde que se confirmó que el DT vallecaucano no seguirá al mando de ‘la Tricolor’, había incertidumbre por saber cómo fueron los términos de su salida y si le dieron dinero para compensar la terminación anticipada de su contrato. Para acabar con las dudas, desde la prensa colombiana revelaron que Reinaldo Rueda no recibió indemnización por su salida de la selección Colombia.

El 26 de abril de 2022 el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez reveló, durante la transmisión de su programa ‘Planeta Fútbol’ en la emisora Antena 2, algunos detalles de la reunión en la que se definió la salida de Rueda de ‘la Tricolor’. Según su versión, el DT no recibió indemnización por la terminación de su contrato. Vélez también aseguró que Reinaldo pidió que solo le pagaran por el trabajo hecho hasta el último partido de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Pero lo que más llamó la atención es que Rueda, al parecer, habría derramado lágrimas de impotencia y tristeza en dicho encuentro con los directivos de la FCF:

Pregunté en la Federación si a Reinaldo Rueda le pagaron indemnización. ¡Cero! Me cuentan que fue muy emotiva esa reunión, que hasta hubo lágrimas de impotencia y tristeza. Y que, de entradita, Rueda dijo - a mí me pagan hasta el último partido, los liberó de cualquier contrato compromiso, relación o análisis de si el contrato termina acá o no -. Se comportó como un caballero. Además la Federación ya le pagó a todos, los liquidó y les entregó su dinero. ¡No hubo ni un solo peso de indemnización! — Carlos Antonio Vélez

¿Qué se sabe sobre el nuevo DT de ‘LA TRICOLOR’?

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló sobre los rumores de prensa que han apuntado a varios nombres para ‘la Tricolor’. Descartó de tajo los nombres de entrenadores que tienen contratos vigentes, caso Gustavo Alfaro (Ecuador) y Ricardo Gareca (Perú): “No tenemos nombres, pero lo de Alfaro es falso, tiene contrato con Ecuador, lo mismo Gareca, ese rumor de prensa es falso”.

Y reforzó: “Quiero aclarar que lo de Alfaro y Gareca, vinculados y en competencia, no tiene sentido, lo rechazo, no tiene fundamento”. También fue cuestionado por el argentino Marcelo Bielsa, al que no desestimó: “No lo menciono porque él no tiene vinculo”.

