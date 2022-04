Medellín flaqueó contra ‘Inter’ y ya no es líder de su grupo en la Sudamericana

Medellín vs. Internacional de Porto Alegre, por Copa Sudamericana 2022 (Archivo EFE)

Tras su agónico triunfo contra 9 de octubre, el ‘poderoso’ tenía que defender el liderato del Grupo E ganándole al ‘Inter’ en condición de local. Para el lamento de la hinchada paisa, el partido Medellín vs. Internacional de Porto Alegre, por Copa Sudamericana 2022, terminó en una dura derrota de Julio Comesaña y sus dirigidos.

- 1er tiempo

Desde el inicio del partido quedó claro que el ‘Inter’ no iba a esconderse, pues propuso un juego intenso y bastante luchado en el medio. El Medellín no desentonó y tomó la iniciativa en ataque. Sin embargo, el equipo colombiano no fue preciso y el arquero rival apenas apareció.

Con el paso de los minutos, el equipo brasileño retrocedió para apostar por el contragolpe. Estrategia que funcionó, ya que el ‘poderoso’ sufrió para defender un par de ‘contras’, que, afortunadamente, no terminaron en gol.

La oportunidad de gol más clara del primer tiempo ocurrió en el minuto 39, cuando Yulián Gómez entro al área por la derecha, remató y el arquero Daniel evitó la anotación del DIM con un buen ‘achique’. En la recta final de los primeros 45′ ninguno de los equipos hizo daño, por eso el descanso llegó con el marcador 0-0.

- 2do tiempo

La parte complementaria empezó con un claro control del Medellín, que no tardó en llevar peligro al área rival. Pero, cuando mejor jugaban los de Colombia, el ‘Inter’ anotó el primer gol de la noche. El encargado de hacerlo fue Alemao, quien tomó el balón cerca del punto penal, pateó con la derecha y anotó, todo en el 53′.

⚽️ Alemao marcó el 1-0 para Inter ante DIM en la #SudamericanaEnDIRECTV. pic.twitter.com/RhZ3AUjOSE — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) April 27, 2022

Tras el gol, el ‘poderoso’ controló la pelota y buscó con todo el empate. Internacional, por su parte, retrocedió más y decidió apostarle a la defensa para cuidar la ventaja.

Entrando en la recta final del partido, exactamente en el 80′, Luciano Pons remató muy cerca del arco tas un entro al área. Increíblemente, el arquero Daniel ‘achicó' y evitó el empate con una ‘milagrosa’ atajada.

Los minutos finales pasaron y el Medellín, que terminó metiendo balones al área sin precisión, no anotó gracias a las atajadas de Daniel. Tras los 90′ reglamentarios y la adición, el partido terminó en victoria 0-1 del ‘Inter’ de Porto Alegre. Con este resultado, el equipo brasileño llegó a cinco puntos y le quitó al DIM el primer lugar del Grupo E en la Copa Sudamericana 2022.

