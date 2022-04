Junior y Unión recibieron fuertes sanciones por la batalla campal en el Sierra Nevada

El lamentable agarrón de seguidores del ‘ciclón’ y del ‘tiburón’ terminó con un muerto. Por eso se esperaba que las autoridades tomarán ‘cartas en el asunto’ para castigar drásticamente este vergonzoso hecho. Solo tres días después del incidente, la Dimayor confirmó las sanciones a Unión Magdalena por al pelea entre hinchas en el partido contra Junior, que también fue castigado.

Vea también:

> Anuncian muerte de un joven por pelea entre hinchas de Unión Magdalena y Junior

> Santa Marta, otra vez: vándalos obligan a suspender partido en el Sierra Nevada

> La alcaldesa de Santa Marta respondió a Cruz Real por criticar al Sierra Nevada

En la noche del 26 de abril de 2022, la Dimayor emitió un comunicado oficial con el que confirmó varias sanciones para el Unión Magdalena por la lamentable pelea dentro de su estadio en el partido contra Junior. Como se esperaba, estas fueron bastante drásticas. En principio, determinó que el ‘ciclón’ perdió el encuentro por el ‘escritorio’. Además, tendrá que pagar casi 56 millones de pesos. Y, para concluir, el Estadio Sierra Nevada, casa del equipo samario, no podrá recibir aficionados durante diez fechas:

Unión Magdalena S.A. (“Unión Magdalena”) sancionado con derrota por retirada o renuncia y multa de cuarenta millones de pesos ($40.000.000) por incurrir en la infracción contenida en el literal h) del artículo 83 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 17ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 contra el Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. Unión Magdalena S.A. (“Unión Magdalena”), sancionado con diez (10) fechas de suspensión de la plaza y multa de quince millones seiscientos mil pesos ($15.600.000), por incurrir en la infracción contenida en los numerales 1, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 17ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2022 contra el Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A.

Pero eso no fue todo, porque la Dimayor también sancionó al Junior. El equipo barranquillero tendrá que pagar once millones de pesos y, además, no podrá recibir hinchas en el Estadio Metropolitano de Barranquilla durante tres fechas:

Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. (“Junior”), sancionado con tres (3) fechas de suspensión de la plaza y multa de once millones de pesos ($11.000.000), por incurrir en la infracción contenida en los numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 17ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 contra el club Unión Magdalena S.A.

>>Más novedades del FPC en ComuTricolor<<