Mackálister Silva cree que Daniel Ruiz tiene suerte de ser dirigido por Gamero

Para nadie es un secreto que el volante bogotano de 20′ años es una joya, pues desde hace varios meses es la gran figura de Millonarios y uno de los mejores del FPC. Precisamente por eso, las palabras de Mackálister Silva sobre su relación con Daniel Ruiz apuntaron a los conejos que le da ahora que el joven jugador está despegando.

En la tarde del 25 de abril de 2022, ‘Maca’ dio una entrevista en la que habló sobre el presente de Millonarios. Una de sus declaraciones más llamativas estuvo dirigida a Ruiz, uno de los mejores jugadores del FPC en la actualidad. Silva recordó los primera momentos que compartió con Daniel, además de que destacó la importancia de Alberto Gamero en la corta carrera de su colega:

Es muy buena. Cuando sabíamos que él venía, hicimos una práctica con la selección Colombia Sub-20, que la tenía el profe Reyes, y yo tenía entendido que él venía de diez. Ese día yo lo vi en línea de tres (volantes). Entonces me le acerqué al profe Reyes y le dije - profe discúlpeme, Daniel viene para acá (Millonarios), lo veo en línea de tres y había escuchado que era diez -. Y me habló del él.

Ya cuando él llegó al club, le dije - usted trae el fútbol, lo único que necesita es correr, la intensidad; porque el fútbol ya se le ve -. A partir de los entrenamientos y todo, me fue demostrando una cosa que le valoró mucho... La personalidad que tiene, que, Dios mediante, lo va a llevar muy lejos. Es una persona que escucha. No es que a toda hora le hable. Pero sí siento que las cosas que le he dicho las ha tomado para bien y las ha puesto en práctica.

Es una persona que escucha y que viene de buena familia, en el sentido que es una persona educada. Y ha ido creciendo. Contó con mucha suerte por todos los profesores que le ayudaron antes; pero, sobre todo, porque hoy, cuando está floreciendo más, el técnico de él es el profe (Alberto Gamero). Porque él tiene la capacidad de ir enseñando y Daniel tiene la capacidad de ir aprendiendo.

— Mackálister Silva