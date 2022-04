“Luis Díaz no es el gran fichaje”, leyenda de Liverpool le resta trascendencia

Luis Díaz ha despertado un gran número de elogios de parte de exjugadores de Liverpool, pero en esta ocasión, John Barnes apareció para decir que el colombiano no es el gran fichaje.

El exfutbolista que estuvo durante 10 años en la institución y que levantó cuatro títulos con los Reds, habló con el diario The Mirror y sin restarle mérito a las condiciones del guajiro, manifestó que no se puede considerar como el gran fichaje en enero porque nadie le peleó al club su incorporación.

Luis Díaz no es el gran fichaje

“Luis Díaz no es un gran fichaje de enero en el Liverpool. Si lo fuera el Real Madrid, el Barcelona y todos los demás estarían detrás de él y no fue así”, sentenció Barnes.

Dijo que lo mismo pasó con los otros referentes que llegaron sin mucha expectativa: “La situación es muy parecida a cuando vinieron Salah y Mane, no hubo un gran clamor por ellos y por mucho que se hayan convertido en los jugadores que son. Eso tiene que ver con Klopp y el valor de identificar la plantilla de jugador que quiere”.

Y dijo que, en otros equipos, Luis Díaz no destacaría tanto: “Díaz no haría lo que hace ahora con el Manchester City, no lo haría tampoco en el Real Madrid; así pasa también con Salah, quien se adapta a nuestra forma de jugar. Si ‘Mo’ siente que puede dejar el Liverpool y tener el mismo impacto en el Real Madrid, yo no lo comparto”, sentenció.