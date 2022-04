¿‘LA TRICOLOR’ iría al Mundial si sancionan a Ecuador por el caso Byron Castillo?

Aunque ‘la Tricolor’ no hizo los méritos deportivos necesarios para jugar la próxima Copa del Mundo, escenarios ajenos al juego provocaron que algunos hinchas se ilusionaran con la posibilidad de la clasificación. Tal y como ocurrió en esta ocasión, ya que algunas versiones aseguraron que la selección Colombia podría jugar el Mundial Catar 2022 si Ecuador es sancionado por el caso Byron Castillo. Sin embargo, hubo mucha desinformación al respecto y por eso hay que aclarar el tema.

¿Qué pasó con Byron Castillo?

En la mañana del 26 de abril de 2022, el periodista Sebastián Bejarano confirmó que en un juicio se presentaron pruebas contundentes que demostrarían que Castillo es colombiano. Según su información, el jugador que participó en las Eliminatorias al Mundial Catar 2022 con Ecuador, nació en Tumaco, Nariño:

Acaba de terminar un juicio en Ecuador, donde se han mostrado pruebas de que el jugador Byron Castillo, quien estuvo en varios convocado en varias fechas de eliminatorias por Gustavo Alfaro, es colombiano.



Bejarano también compartió el audio en el que Luigi García, abogado que presentó dichas pruebas, explica la situación.

¿Qué pasaría con Ecuador y su cupo en el Mundial?

Una vez salió a la luz el inconveniente de Castillo, empezó a plantearse la posibilidad de que a la selección de Ecuador le quitaran los puntos que ganó en las Eliminatorias al Mundial Catar 2022 con él en cancha. El jugador del Barcelona de Ecuador estuvo con ‘la Tri’ en ocho partidos de Eliminatorias. Por eso, suponiendo que al equipo de Gustavo Alfaro le quitaran los puntos de dichos juegos, caería al fondo de la tabla y perdería el cupo al Mundial.

La tabla quedaría así:

Brasil - 45 puntos Argentina - 41 puntos Uruguay - 28 puntos Chile - 24 puntos Perú - 24 puntos (repechaje) Colombia - 23 puntos Paraguay - 19 puntos Bolivia - 18 puntos Venezuela - 13 puntos Ecuador - 12 puntos

El escenario anterior es hipotético y, la verdad, es poco probable que ocurra. Es que todavía no hay un fallo que determine la mala inscripción de Castillo, pues los documentos presentados por el abogado Luigi García hasta ahora son pruebas. Además, dicho inconveniente por la inscripción de Castillo se remonta a 2021, cuando se determinó que él sí tiene nacionalidad ecuatoriana y por ende puede jugar con ‘la Tri’ sin problemas. Así lo informó el periodista Martín Bustamante:

Durante muchos años se trató el tema. A raíz de ello, la Federación de ecuador dispuso que, hasta que el registro civil de Ecuador no determine que el jugador es ecuatoriano, no sería convocado. El año pasado Byron estaba en un nivel espectacular con Barcelona y todos lo pedían para la selección. A raíz de eso, se empezó a agilizar el proceso de investigación y finalmente el Registro Civil determinó que Byron Castillo era Ecuatoriano. Para el Registro Civil, luego de más de 4 investigaciones, el nació en Playas, cerca de Guayaquil y la cédula que existía de un Byron Castillo de Colombia era de otra persona, totalmente lejana a Byron Castillo. Con eso, la Federación de Ecuador hizo investigaciones en FIFA y en Conmebol para ver si podía ser convocado y todo indicó que SÍ podía jugar por la selección. Ya con esa seguridad fue convocado y utilizado para los partidos de las Eliminatorias. Por lo tanto, el tema de Byron Castillo, al menos de momento, no parece ser un dolor de cabeza para la Federación de Ecuador. Desde Ecuador están tranquilos, pues saben que con todas las investigaciones correspondientes que se hicieron, no habrán inconvenientes. — Martín Bustamante

¿Entonces Colombia podría ir al Mundial?

No, en realidad no hay ninguna posibilidad. Como se mostró anteriormente, ‘la Tricolor’ no se vería beneficiada en caso de que Ecuador pierda los puntos de los ocho partidos que Byron Castillo jugó. Además, hay que tener en cuenta que el inconveniente salió a la luz varias semanas después del final de las Eliminatorias al Mundial Catar 2022. Por eso, tal y como aclaró el periodista Alejandro Pino, los plazos para demandar dichos juegos se cumplieron hace rato.

A todos los que se están montando un video con que le quiten el cupo a Ecuador por lo de Byron Castillo: no va a pasar. Los partidos tienen unos tiempos para ser demandados, generalmente las primeras 48 horas. Y si le quitaran los puntos a Ecuador, el clasificado sería Chile — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) April 26, 2022

