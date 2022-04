Liderazgo: eso es lo que la FCF está buscando en el nuevo DT de ‘LA TRICOLOR’

Desde que se confirmó la salida de Reinaldo Rueda, la prensa y los hinchas propusieron diferentes técnicos que podrían tomar las riendas de ‘la Tricolor’. A pesar de esto, la FCF ha dejado claro que, por ahora, no tiene un candidato fijo. Por eso, tras conocer las declaraciones del presidente de la Dimayor sobre las características que debe tener el próximo entrenador de la selección Colombia, pueden descartarse algunos de los nombres propuestos por los medios e hinchas.

En la mañana del 25 de abril de 2022, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor e integrante de la junta directiva de la FCF, contó las características que están buscando en el nuevo DT de ‘LA TRICOLOR’. Según él, el liderazgo será lo más determinante, ya que no les bastará con que tenga experiencia en selecciones y conozca el FPC:

Una persona que tenga experiencia en selección, que tenga liderazgo. Porque en el fútbol, como en la empresa privada, no solo son las características técnicas y académicas, sino también el estilo de liderazgo. El estilo de liderazgo va a ser muy importante para el nuevo técnico de la selección Colombia. En eso estamos concentrados, en cómo se compaginan esas características: que tenga experiencia en selecciones, que conozca el fútbol colombiano, nuestro estilo de juego y que tenga un estilo de liderazgo que sea el mejor para ser la cabeza de la selección Colombia — Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor

¿Qué se sabe sobre el nuevo entrenador de ‘LA TRICOLOR’?

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló sobre los rumores de prensa que han apuntado a varios nombres para ‘la Tricolor’. Descartó de tajo los nombres de entrenadores que tienen contratos vigentes, caso Gustavo Alfaro (Ecuador) y Ricardo Gareca (Perú): “No tenemos nombres, pero lo de Alfaro es falso, tiene contrato con Ecuador, lo mismo Gareca, ese rumor de prensa es falso”.

Y reforzó: “Quiero aclarar que lo de Alfaro y Gareca, vinculados y en competencia, no tiene sentido, lo rechazo, no tiene fundamento”. También fue cuestionado por el argentino Marcelo Bielsa, al que no desestimó: “No lo menciono porque él no tiene vinculo”.

