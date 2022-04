La alcaldesa de Santa Marta respondió a Cruz Real por criticar al Sierra Nevada

Aunque el lamentable agarrón entre seguidores del Junior y del Unión Magdalena fue lo que se robó el show, el DT del ‘tiburón’ dio de qué hablar cuando criticó el estado de la cancha en donde es local el ‘ciclón bananero’. Ahora la polémica aumentó, ya que la alcaldesa de Santa Marta respondió a las críticas de Juan Cruz Real sobre el Estadio Sierra Nevada y lo hizo de forma contundente.

En la tarde del 24 de abril de 2022, un día después del partido, Virna Johnson, alcaldesa de Santa Marta, utilizó su cuenta de Twitter para responder a las críticas de Cruz Real sobre el estado del escenario deportivo. La mandataria aseguró que el estadio no estaba en malas condiciones, ya que hay requisitos mínimos exigidos por la Dimayor para que se juegue allí. Además, insinuó que los comentarios del DT argentino tienen que ver con algo ajeno al ámbito deportivo.

Sr. Cruz, DT del Junior, es muy simple; si el campo de juego y los camerinos del Sierra Nevada no estuvieran en óptimas condiciones, la Dimayor y los jueces de cada fecha no permitieran que se jugaran ni los partidos del Unión Magdalena, ni los del Valledupar

¿Que pretendía con sus mentirosos argumentos? No quisiéramos creer que sus palabras tienen otras intenciones fuera del fútbol

Luego del partido, que fue suspendido en el minuto 73 por la pelea entre seguidores de ambos equipos, Juan Cruz Real atendió a los medios en una rueda de prensa. En esta expresó su molestia por las condiciones de los camerinos del Estadio Sierra Nevada y también del campo, porque, según él, es injugable:

Me sorprende que una cancha de estas se use para primera división. La pelota no se puede controlar y rebota para cualquier lado. Es injugable esta cancha. La cancha mala. Los vestidores donde llegamos con olor a orines, impresentable. Sin agua, tuvieron que venir a arreglarla después

— Juan Cruz Real