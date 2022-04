“Si hay alguien que conoce a todo el fútbol colombiano soy yo”, Arturo Reyes

La Selección Colombia está en camino de encontrar a un nuevo director técnico. Luego de la eliminación del Mundial Catar 2022, la Tricolor ya piensa en el próximo proceso, aunque no con demasiado afán. No obstante, en el conjunto nacional se sopesan opciones, luego de la salida de Reinaldo Rueda.

La Federación Colombiana esperará a que se acabe el Mundial para tomar la mejor decisión, aunque si aparece una oportunidad que llame la atención, se tomará de inmediato. No obstante, hay que disputar amistosos en lo que resta de 2022, sobre todo con selecciones mundialistas. Por eso, hay que encontrar un DT que se haga cargo de ello, al menos de manera interina.

Uno de los nombres que están sobre la mesa es el de Arturo Reyes. Después del Mundial de Rusia 2018, cuando José Pékerman quedó sin contrato, el DT costeño asumió las riendas de la Tricolor durante varios amistosos, entre ellos algunos contra Argentina y Venezuela. Luego, la llegada de Carlos Queiroz lo desplazó una vez más a divisiones inferiores.

Ahora, cuando la Selección vuelve a quedar acéfala, Reyes levanta la mano para dirigirla. Su intención es tomarla en su totalidad, pero no le caería mal dirigir los partidos de este año hasta que se tome una decisión. Por eso, en charla con DirecTV Sports, expuso los argumentos por lo cual debe ser nombrado una vez más, al menos de manera interina.

“Voy a decir algo que no debería decir, pero me voy a atrever, he tenido la posibilidad de dirigir grandes jugadores en la selección mayor y tengo en mi cabeza una gran cantidad de jugadores de todas las edades, desde el 97 hasta el 2003, y si hay alguien que conoce a todo el fútbol colombiano soy yo. A mí me parece dirigir a estos jugadores es muy fácil, al jugador de fútbol hay que dejarlo ser. Hay unas responsabilidades, pero en selección sinceramente es muy fácil”, aseguró Reyes.

Eso sí, dejó claro que está a la espera de abrochar la oportunidad de dirigir a un equipo profesional, luego de su experiencia por el Junior de Barranquilla. “Estamos a la espera de encontrar una posibilidad y aspiro que antes de la fecha FIFA estemos encaminados en algún proyecto deportivo”, afirmó.

Reyes también se animó a dar un análisis de la sabia nueva del fútbol colombiano. Con nombres propios, dijo quienes le parecen deben participar en la reestructuración de la Selección. “No tengo duda que la selección va a ir al próximo porque tenemos buen material, (Eduard) Atuesta, (Jorge) Carrascal, (Willer) Ditta, (Álvaro) Angulo, (Daniel) Ruiz, entre otros”, concluyó.