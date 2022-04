“Vine a Nacional para ser campeón y no a pasear”: Dorlan Pabón, contundente

Atlético Nacional cumple con buena temporada en la fase regular de la Liga BetPlay I; sin embargo, hay dudas sobre si el plantel está preparado para levantar un título liguero. Aunque vencieron en Copa por 3-0 al Once Caldas, todavía suenan las críticas de la dura derrota en Rionegro, recordando la caída 1-0 frente a las Águilas Doradas de Leonel Álvarez.

Ante esto, Dorlan Pabón dio la cara en rueda de prensa y habló de las finales. El equipo ya está clasificado, pero de nada sirve si no logran el título. El último que consiguieron por Liga fue en 2017, cuando destronaron al Deportivo Cali tras remontar la serie en el Atanasio Girardot.

“El objetivo en Nacional es ganar. Ya nos pasó el semestre pasado que jugamos bonito, pero no ganamos”, aseguró Dorlan Pabón, quien ve como obligado el título liguero para este semestre.

“Acá no hay envidias, no podemos bajar los brazos. Vamos paso a paso y todo el plantel lo sabe; si estamos unidos, podemos marcar historia en Nacional. Yo vine a Nacional a ser campeón; no vine a pasear, vamos por un buen camino y dependemos de lo que hagamos”, señaló Pabón.

El próximo cotejo de los ‘Verdolagas’ será el próximo 23 de abril a las 6:05 p.m., cuando reciban en su fortín nuevamente al Once Caldas de Manizales. Por ahora, Nacional es líder del campeonato con 33 puntos; lo siguen Tolima y Millonarios con uno menos.