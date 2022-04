¡Con golazos de Robledo y Guerra, Colombia quedó a un punto del Mundial!

Esta vez no ha sido tan fácil. Luego de la exhibición de la Selección Colombia durante el Torneo Sudamericano femenino Sub 17, pensábamos que en la sub 20 sería igual. Con una generación dorada, comandada por Gisela Robledo, el equipo que dirige Carlos Alberto Paniagua ha sudado la gota gorda para tener opciones de ir al Mundial.

Ya en el cuadrangular final, el debut ante Brasil no fue lo que se esperaba. La goleada 3-0 en contra obligaba a la Tricolor a vencer a Venezuela, la gran revelación de la primera fase del torneo que se disputa en Chile. Con la soga al cuello, a Colombia se le vio aplomada y muy rápido en el partido puso el 1-0.

El gol fue de Gisela Robledo, la figura excluyente de la Selección sub 20. La veloz jugadora esperó en el área chica y ante la asistencia definió de zurda, abriendo el marcador. Desde allí, Venezuela se volcó al ataque y generó ocasiones de gol, pero Colombia generaba peligro con el contragolpe.

A quince minutos del final llegó el gol necesario de la Tricolor para tener la tranquilidad. Ingrid Guerra remató al segundo palo y marcó el tanto que necesitaban para respirar profundo y asegurar la victoria.

Pero faltaba uno más. La Tricolor sabía que Uruguay había perdido solo 1-0 ante Brasil, lo que obligaba a Colombia a golear. El tiempo expiraba y la veloz Gisela penetró el área, gambeteó a la portera y anotó el tanto que dejó a la Tricolor a un solo empate de clasificar al Mundial de Costa Rica.

¿A qué hora se jugará el partido Colombia vs Uruguay por el Sudamericano Femenino sub 20?

El encuentro ante la Celeste se jugará el domingo 24 de abril, a partir de las 4:00pm, hora de Bogotá. El duelo decidirá qué equipo acompaña a la selección Verdeamarelha, en los dos cupos de Sudamérica para esta cita orbital, que arranca el 10 de agosto.