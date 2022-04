“Sería mentira decir que no me seduce”, Gamero hablando sobre la Selección

Alberto Gamero ya no esconde su deseo de dirigir a la Selección Colombia. Mientras Reinaldo Rueda estuvo al mando, incluso consumada la eliminación del camino al Mundial de Catar 2022, el DT de Millonarios se mantuvo al margen de expresar su intención de asumir la Tricolor. Ahora, el samario puso las cartas sobre la mesa y, a su manera, admitió qué es lo que quiere.

“Todo se lo dejo a Dios. Uno no puede desesperarse a buscar un puesto que no tengo. Antes decía que no puedo pretender un puesto porque hay un técnico. Me dolió lo de Reinaldo y no va a dejar de ser lo grande que es. Lo que uno tiene que hacer a diario es prepararse y trabajar. Sería mentira decir que no me seduce”, manifestó Gamero en rueda de prensa previa al partido del Embajador por Copa Colombia.

¿Cuáles son los candidatos a dirigir a la Selección Colombia?

Gamero es uno de los entrenadores más sonados por el momento, al menos en la baraja de colombianos, para hacerse cargo de la Selección Colombia. Junto a su nombre, se han mencionado los de Hernán Torres, hoy con el Deportes Tolima; y Luis Fernando Suárez, en el repechaje con Costa Rica.

¿Qué equipos ha dirigido Alberto Gamero en el fútbol colombiano?

El DT samario dirigió en el fútbol colombiano a Boyacá Chicó y Deportes Tolima, equipos con los que salió campeón, lo mismo que a clubes históricos como Junior de Barranquilla y ahora en Millonarios.