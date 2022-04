El Barcelona ganó y evitó que el Real Madrid salga campeón este domingo

Barcelona se afecta al clavo ardiendo. El equipo blaugrana todavía cree que le puede pelear la Liga al Real Madrid, aunque eso sea muy poco probable. Para estirar la definición, primero debía ganar en San Sebastián a la Real Sociedad, uno de los equipos en la parte alta de la tabla.

Luego de la caída ante el Cádiz, el equipo culé también tenía una prueba de carácter y resiliencia. En el primer tiempo, la rebeldía estuvo y el conjunto blaugrana tuvo superioridad sobre su rival. Luego de varios ataques cayó el gol, con una asistencia de Ferrán Torres a Pierre-Emerick Aubameyang, quien la empujó de cabeza.

⚽️ ¡Gol del Barcelona! Aubameyang, tras un gran pase de Ferrán Torres, anota el 1-0 contra Real Sociedad.



🎙️ @giraltpablo #LaLigaEnDIRECTV pic.twitter.com/Q2qMk8oUtK — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) April 21, 2022

El Barça había demostrado que el traspié no lo había hecho perder la memoria, al menos no del todo. Sin embargo, en la segunda mitad todo lo bueno que hizo en la primera parte comenzó a desdibujarse. Real Sociedad comenzó a acumular méritos para el empate, pero la definición no los acompañó. Además, Marc-André ter Stegen recordó épocas cuando era el mejor portero del mundo.

Para colmo, Barcelona sufrió las lesiones de Ronald Araujo y Jordi Alba. Tras 10 minutos de adición, el equipo de Xavi Hernández pudo resistir y LaLiga no se definirá al menos este fin de semana.

¿Qué falta para que el Real Madrid salga campeón de LaLiga?

Con la victoria del Barcelona, al equipo de Carlo Ancelotti le toca esperar hasta dentro de 10 días, cuando reciba al Espanyol de Barcelona. Pero antes, tendrá que esperar un pinchazo del Barça ante el Rayo Vallecano, en el partido recuperado de este domingo.

Si el club blaugrana gana y luego el Merengue lo hace, los de Xavi estarán obligados a ganarle al Mallorca para estirar la definición. Si esto ocurre, al Real Madrid le tocará esperar a sacar un punto en el Wanda Metropolitano, ante el Atlético Madrid, para gritar campeón.