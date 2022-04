Cuadrado y otra jugada de crack en Juventus, que nos rompe el corazón de nuevo

No nos echemos mentiras: verlo triunfar allá nos desgarra el corazón una y otra vez. Que Juan Guillermo Cuadrado es un jugador de primer nivel no quedan dudas, lo que duele es que en Europa lo demuestre y en la Selección Colombia, al menos en el último tiempo, no.

Como no podía ser de otra forma, el nacido en Necoclí volvió a destacar para la Juventus de Turín. Aunque inició el juego semifinal por Coppa Italia en el banco de suplentes, el colombiano tuvo minutos y exhibió su calidad en la jugada que sentenció el partido a favor de la Vecchia Signora.

Cuadrado, decisivo en el juego de ida, volvió a penetrar por derecha y esta vez encaró a su defensor, haciéndole varias bicicletas. El defensor de la Fiore no sabía por donde iba a salir y cuando giró para su pierna buena, en vez de rematar, Neco asistió a Danilo quien solo tuvo que definir con delicadeza.

VIDEO Asistencia de Juan Guillermo Cuadrado a Danilo para gol de la Juventus a Fiorentina

Con el gol, Juventus liquidó el partido 2-0 y la eliminatoria ante Fiorentina, sumado al tanto de Federico Bernardeschi, con el que se abrió el marcador. Ahora, en la finalísima lo espera el Inter de Milán, en un juego que se disputará en el estadio Olímpico de Roma.