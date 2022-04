Gerard Piqué se defiende de los audios filtrados sobre la Supercopa de España

La semana empezó de manera convulsiva para Gerard Piqué, y eso que ni siquiera jugó en la derrota que sufrió el FC Barcelona contra el Cádiz por 0-1 y que lo deja prácticamente fuera de carrera por la Liga española.

El central del FC Barcelona inició el lunes envuelto en una polémica luego que El Confidencial filtrara unas grabaciones de una conversación suya con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, sobre las negociaciones para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, y que le dejaron 24 millones de euros al jugador a través de su empresa Kosmos.

“Me siento muy orgulloso por este acuerdo, porque para el fútbol español es un acuerdo importante, totalmente legal y en mi modo de ver no hay un conflicto de interés”, señaló Piqué en una rueda de prensa que ofreció a través de su canal en Twitch. “Lo que no voy a hacer es tomar decisiones dependiendo de lo que la gente pueda pensar. No tengo nada que esconder. Por eso estoy aquí y si hace falta estoy hasta las tres de la mañana”.

La explicación del central

“Oficialmente, nosotros cobramos la comisión directamente del gobierno de Arabia Saudí. En ningún caso cobramos nada de la RFEF: cuatro millones de euros (el 10% de los 40 millones de euros del acuerdo). No tengo ningún acuerdo comercial con la Federación”, explicó.

“Es un audio sacado fuera de contexto. Yo simplemente estoy ayudando al presidente a tener una fórmula que tenga lógica. Le estoy intentando ayudar. No tiene nada que ver asuntos comerciales con los deportivos”, dijo el jugador. “Yo solo traía una oferta para la RFEF. Antes de cambiar el formato se llevaba 120.000 euros; y ahora son 40 millones”.

Tomará medidas legales

“Estamos hablando de una cosa legal. Podemos debatir sobre la moralidad del hecho, pero lo único ilegal en este asunto es la filtración de los audios. En 2019 ya se sabía la existencia de la comisión para Kosmos”, añadió el campeón del mundo con la selección española. “Tomaremos medidas legales tras la publicación de los audios”.