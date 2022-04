Quintero frotó la lámpara y metió una asistencia exquisita con River Plate

Juan Fernando Quintero en River Plate vs. Argentinos Juniors, por Fecha 9 de Copa de la Liga de Argentina 2022. (Tomado del Instagram de River Plate)

Aunque el volante paisa no es titular en el ‘millonario’, en todos los partidos suele entrar durante el segundo tiempo y eso es suficiente para que marque la diferencia. Tal y como ocurrió en esta ocasión, pues entró al campo en el minuto 59 y no tardó en darle una alegría a su hinchada. Es que hubo una magistral asistencia de Juan Fernando Quintero en Banfield vs. River Plate, por Fecha 10 de Copa de la Liga de Argentina 2022. Esta permitió el gol con el que su equipo volvió a estar con ventaja en el marcador.

Llegando al minuto 65, cuando el partido estaba empatado 1-1, Quintero recibió el balón luego de un cambio de frente. Después armó una pared con Enzo Fernández. Tras tomar el balón de nuevo, hizo una finta y, cuando todos esperaban un remate, metió un pase exquisito para Matiás Suárez. El delantero argentino le puso ‘broche de oro’ a la grandiosa jugada ‘mandándola a guardar’ con un violento zurdazo.

Esto es un señor golazo. Juanfer es increíble que este en el fútbol argentino. Suárez sólo haces golazos. Que placer ver este gol. River gana 2-1 ante Banfield. pic.twitter.com/VUmhmmC6vZ — Gustavo Pérez 🎙️ (@Gustaperez00) April 18, 2022

