Revelan relación de Freddy Rincón con las mujeres que iban en el accidente

Colombia despidió a Freddy Rincón. Luego de un fin de semana de luto y plagado de homenajes al Coloso de Buenaventura, quien falleció el miércoles 13 de abril, la investigación sigue su curso. Entre las cosas a dilucidar está quién era el otro hombre en la camioneta del exfutbolista, así como saber más de la identidad de dos mujeres que iban junto a Rincón y el prófugo en la camioneta.

Ahora se pudo saber quiénes eran ellas. Se trata de una mujer de 43 años y otra de 20, quienes estaban junto a Rincón y el conductor. Al parecer salían de la discoteca El Bronx, según contó Harold Saa, un artista con el que Freddy compartió hasta las 11 de la casa, en el domicilio de este.

Lea también:

> Freddy Rincón iba en la silla del conductor, asegura la Fiscalía

> Así ubicarían al hombre que se escapó del accidente de Freddy Rincón

> Hermana de Freddy Rincón revela que estuvo con él una hora antes de su muerte

El amigo de Rincón habló con el diario El País y reveló detalles de las mujeres del accidente, aunque dice desconocer quién era el conductor. Saa mantenía amistad con Diana Lorena Cortés, de 43 años, aunque no sabía quién era María Manuela Patiño, la joven de 20 años, pero sí que estaba charlando con Freddy antes de rematar la celebración.

¿Quiénes eran las mujeres en el accidente de Freddy Rincón?

“Diana Lorena es la mamá de una ahijada mía, a la que le cantamos el cumpleaños ese mismo día. Ella iba con el grupo que salieron, creo que a El Bronx, la discoteca, porque Freddy la invitó, junto a los demás. Ella es la que sale en un video gritando ‘señor, no, no’, pidiéndole a alguien que se arrimó al accidente que no grabara. Está muy mal después de todo lo ocurrido, solo llora y llora y no ha contado nada al respecto”, manifestó el artista sobre la mujer de 43 años.

Asimismo, dijo lo que sabía sobre María Manuela Patiño, aunque era demasiado poco. “Entiendo que fue alguien que conocieron allá (en la discoteca) porque las dos muchachas que vinieron con Freddy se pusieron celosas cuando él empezó a hablar con alguien y se fueron. Creo que ella puede ser la persona con la que hablaba Freddy”, afirmó.