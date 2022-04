“Iban cinco personas”, amigo de Rincón da más detalles de la noche del accidente

Se nos fue Freddy Rincón y lo que queda, además de su recuerdo, son las preguntas sin respuesta, de momento. El accidente está fresco y todavía en etapa de investigación, para dilucidar los momentos previos a la colisión. Sabido es que hay una persona prófuga, quien habría tomado un taxi y escapado del sitio, pero ahora aseguran que fueron cinco las personas las que salieron con Rincón de la fiesta en la que estaba.

Quien lo contó fue el amigo de Freddy, anfitrión de la celebración ese domingo. Harold Saa decidió romper su silencio y dar detalles confidenciales de esa noche y asegura que eran cinco los que salieron de su casa en esa camioneta, con destino a esa ruta.

“Freddy llega a mi casa con unas muchachas que no conozco. Lo raro es que él andaba con ellas y lo azaraban mucho para que se fueran. Una de ellas puso los pies en el asiento y le digo a un amigo: dígale a ella que baje los pies o la hago pasar pena. Yo no quiero dar declaraciones de hechos en los que yo no estuve. Él me da un abrazo y se despide. Sí iban cinco cuando ya se iban para su casa, en esa ruta”, aseguró Saa en declaraciones este lunes.

¿Era una mujer la quinta acompañante? Todo hace indicar que sí. Eso sí, nunca se asegura que haya estado en el accidente, sino que salió de la casa de Saa junto a los otros cuatro, entre ellos Freddy Rincón.

Asimismo, Saa pidió celeridad en la investigación, asegurando que deben existir videos en lo que ocurrió, sobre todo para dar con el paradero del hombre que huyó de la escena, del cual no se ha confirmado condujera la camioneta.

¿Qué dice la Fiscalía sobre el accidente de Freddy Rincón?

La investigación continúa y la Fiscalía hace un llamado a testigos de la escena que quieran hablar, que por favor se comuniquen con la entidad para dar testimonio. Mientras tanto, adelanta entrevistas a algunas personas que presenciaron el accidente y estuvieron con Rincón en las horas previas al mismo. De igual modo, la Fiscalía no tomará informaciones periodísticas como material probatorio.