¡Adiós a la liga! Barça cayó ante Cádiz y se bajó definitivamente de la pelea

La temporada aún no acaba para el Barcelona. El conjunto blaugrana no se rinde en su intención de darle caza al Real Madrid, en la lucha por el título español. Aunque en realidad, lo más importante es asegurarse la presencia en la próxima Champions, algo que no está garantizado.

Ya sea por una razón o por la otra, la consigna era ganarle al Cádiz en el Camp Nou. Tras la eliminación en la Europa League, los ánimos estaban caldeados e incluso la ‘barra brava’ del equipo culé decidió no asistir al estadio, en protesta a la invasión de los hinchas del Eintracht Frankfurt en el partido pasado. Al parecer, la dirigencia fue la que decidió venderle las entradas a los alemanes y hacer caja.

Aún así, el Barça debía ganarle al Cádiz. Sin embargo, conforme pasaban los minutos, el equipo de Xavi Hernández se fue atragantando con los gaditanos. En la primera mitad, los visitantes resistieron aunque no sufrieron demasiados sofocones para mantener el cero en el arco.

De todos modos, cada vez que podía llevaba peligro al arco de Marc-André ter Stegen, al que lograron batir a los tres minutos del segundo tiempo, con gol de Lucas Pérez. El delantero empujó el balón y daba la gran sorpresa en el templo catalán.

Aunque Barcelona fue con todo lo que tenía por el empate, la ausencia de Pedri, lesionado, le dificultaba el trámite. Incluso Cádiz se animaba a la contra y solo la falta de puntería mantuvo el partido 0-1 hasta el final. En el arco amarillo, el portero Jeremías Ledesma era quien sostenía en sus hombros el cero visitante.

Cádiz hizo historia. Ganó por primera vez en el Camp Nou, pero la noticia es otra. La noticia es que el Barcelona cayó y, si quedaban dudas, quedó por fuera de la lucha por el título. Salvo catástrofe, Real Madrid será campeón.