Una leyenda de Liverpool se sumó a los elogios que le llueven a Luis Díaz

SL Benfica vs Liverpool FC Lisboa (Portugal), 05/04/2022.- Jugadores del Liverpool celebran la victoria frente al Benfica. (Liga de Campeones, Lisboa) EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO (JOSE SENA GOULAO/EFE)

Luis Díaz sigue acumulando elogios por sus presentaciones con el Liverpool y ahora se sumó el histórico Danny Murphy para resaltar las bondades del extremo.

Luego de la presentación del colombiano en la semifinal de la FA Cup ante el Manchester City, el exjugador de los Reds habló maravillas de Lucho.

“Para él no supone ningún esfuerzo. Juega sin miedo. Físicamente es capaz y rápido. Está dispuesto a trabajar y corre por detrás cuando tienen el balón. También ayuda a Robertson cuando Sterling le supera. Es exactamente lo que Klopp quiere de sus hombres de banda”, refirió en el programa ‘Match of the Day’.

“Llegar a un club como Liverpool y ser capaz de tener la confianza en sí mismo, también a mitad de temporada, es un premio gigantesco. Jugar con el tipo de jugadores con los que está jugando, los mejores de Europa, no se ha sentido intimidado en absoluto”, agregó.

Danny Murphy es una voz autorizada en Liverpool

Las palabras de Murphy no vienen de cualquiera, él supo ganar seis títulos para el conjunto británico y llegó a ser elegido el mejor jugador de la temporada en 2002/03.

Lo de Luis Díaz no es la simple novedad, él responde con sus actuaciones y cada vez despierta mayores elogios en territorio británico.