Jorge Luis Pinto se hundió en el llanto al despedirse de Freddy Rincón

Este sábado, en el Estadio Pascual Guerrero, múltiples personalidades del fútbol e hinchas se congregaron para darle el último adiós a Freddy Rincón; uno de los presentes fue Jorge Luis Pinto, quien se ahogó en llanto al recordar el legado de su gran pupilo, del ‘Coloso’ de Buenaventura que lo sorprendió desde el primer momento.

“Disculpen, no se imaginan cómo llegó Freddy a Santa Fe, con qué sencillez y con qué humildad, pero él transformó todo. No he tenido un jugador que tenga la capacidad de trabajo de Freddy Rincón, y aquí están muchos de los jugadores que estuvieron con él y que me lo pueden afirmar”, señaló Pinto en medio de su llanto desconsolado. Cabe recordar que Rincón anotó 29 goles en 127 partidos con el onceno Cardenal.

El entrenador lo recordó como un hombre de oficio, de trabajo y de dedicación. “Era un juguetón del fútbol, de esos que no lo detiene nadie, por eso nos ha dolido en el alma”, aseguró.

Pinto lo catalogó como un gran orgullo para él, dado que lo pudo conocer y dirigir. “Freddy triunfó por el mundo, y esto es un orgullo para los que estamos acá. No nos olvidemos, es un ejemplo de vida para estas nuevas generaciones, que viven el fútbol pero no lo sienten como lo sentía él”.

Cerrando su intervención, hizo referencia al Pibe Valderrama. “Iba a llamar al Pibe e iba a decirle que quedó jodido, porque el compadre que le pasaba espacios libres, no está. ¿A quién le va a meter esa pelota? Qué espectáculo”.

Hasta las lágrimas @JorgeLPintoA en la despedida a Freddy Rincón en el Pascual Guerrero. #GraciasFreddy pic.twitter.com/A33ZbwIUVC — Héctor Fabio Grueso (@fabiogrueso) April 16, 2022

