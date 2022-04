Confirman que Rincón y James sí estaban distanciados, ¿por eso no ha hablado?

Murió Freddy Rincón y el país lo despide. De norte a sur, de este a oeste, todos se han pronunciado para recordar al Coloso de Buenaventura... salvo alguien, quien todavía no dijo nada. Se trata de James Rodríguez, jugador quien brilló en el Mundial de 2014 con la camiseta que tanto amaba Freddy.

Por eso sorprende tanto su silencio, aunque tiene una historia detrás. Rincón partió de este mundo distanciado de James, todo porque al zurdo no le gustaron las críticas que en su momento le hizo el mítico ‘19′ de la Selección Colombia.

Las críticas se dieron cuando James terminaba su segundo andar por el Real Madrid. Rincón criticó su falta de adaptación y que solo se le echara la culpa de su rendimiento a Zinedine Zidane. Meses después, cuando ya estaba en el Everton, James le respondió: “reviso quién apoyó y quién criticó”, le dijo, entre otras cosas.

Ahora, en medio del luto por la muerte de Freddy Rincón, quien reflotó el tema fue su hijo Freddy Stiven. Para él le extrañó el silencio de James en esta situación y cree que se da por un enojo que todavía guarda Rodríguez.

“El tema con James Rodríguez fue algo de interpretación, nunca quiso dañar su nombre, ni el de nadie. Él veía cosas que no iban y que no le gustaban, pero nunca con la intención de menospreciar a alguien. Uno iba a ver y él tenía razón. Simplemente, él no maquillaba la forma de decir las cosas, no se guardaba nada, pero sin afectar a nadie”, manifestó Freddy Stiven en una entrevista con RCN.

¿Por qué se pelearon Freddy Rincón y James Rodríguez?

En su momento, la crítica que le hizo Rincón a James tuvo que ver con su salida del Real Madrid. Para el Coloso, la culpa no siempre era de Zidane, sino que el colombiano tenía que revisarse a sí mismo y sus actitudes.

“James Rodríguez ha tenido problemas en Real Madrid, ha tenido problemas en el Bayern. Tal vez el que tenga que revisar esas dificultades es él. Ha tenido problemas con dos técnicos, con dos equipos grandes... A veces uno también tiene que revisarse y mirar si es que uno en realidad es el que está teniendo los problemas”, dijo en su momento Rincón.

Luego, cuando estaba en el Everton, James le respondió y aseguró que él sabía perfectamente quién lo apoyaba y quién lo criticaba cuando estaba en malos momentos.

“Rincón ahora ‘tira’ otras cosas hacia mí no tan buenas. Hubo un cambio. Eso me da más fuerza. Yo solo anoto, guardo, y cuando llegue el momento justo, reviso quién apoyó y quién criticó; pero eso no me hace daño”, dijo James en una entrevista, ya en Inglaterra.

Desde la muerte de Freddy Rincón, James Rodríguez no se ha pronunciado en sus redes sociales. Sí lo hicieron jugadores como Radamel Falcao y Rafael Santos Borré, entre otros.