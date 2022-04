Comesaña bajó al DIM de la Sudamericana y dice que su prioridad es la liga

Dosis de realidad. Julio Avelino Comesaña no se anduvo con cuentos chinos para definir sus prioridades este semestre, al frente del Deportivo Independiente Medellín. En declaraciones previas al encuentro del Poderoso contra el 9 de Octubre de Ecuador, el DT dejó claro que su mayor interés está en el torneo local y no en la Copa Sudamericana.

“Nosotros los sudamericanos no estamos acostumbrados a priorizar. A este equipo se le están pidiendo una cantidad de cosas. Es el mismo equipo del año pasado. Solo con Felipe Pardo y Luciano Pons. La prioridad mía es la liga. Medellín no puede quedar eliminado. La Sudamericana la vamos a pelear. Llegar a las últimas instancias es bastante complicado y hay que prepararse. Este equipo no se preparó para ganar una Sudamericana. Vamos a dar todo y estamos en condiciones de dar la pelea para pasar”, aseguró Comesaña a dos días del partido en el estadio Atanasio Girardot.

Independiente Medellín debutó con un empate ante Guaireña de Paraguay, en encuentro disputado en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. La igualdad a tres tantos dejó al Poderoso líder de zona, aprovechando el empate 2-2 de Internacional de Porto Alegre en su visita a Ecuador.

¿Cuándo juegan Independiente Medellín vs. 9 de Octubre por la Copa Sudamericana?

Luego de lo que fue el 3-3 con Guaireña, ahora el DIM recibirá a 9 de Octubre de Ecuador. El partido se disputará el jueves santo 14 de abril, desde las 7:30 de la noche. La transmisión será exclusiva de DirecTV Sports.