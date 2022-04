“No estoy seguro de haber visto a alguien así antes”, Klopp sobre Luis Díaz

El idilio entre Jürgen Klopp y Luis Díaz no se detiene. Ya han pasado más de dos meses desde que Luchito aterrizó en Liverpool y cada día se quieren más. El DT alemán no escatima elogios para el colombiano y en cada rueda de prensa los reafirma.

Algo que tiene maravillado a Klopp es la actitud que pone a cada momento Díaz. Aunque Liverpool está viviendo un gran momento futbolístico, el germano sigue sorprendido con la manera de ser del guajiro, que siempre está riéndose. Incluso dice que le cuesta recordar haber visto a alguien más feliz que el nacido en Barrancas, La Guajira.

“No sabía cuánto disfruta Luis Díaz entrenando. No estoy seguro de haber visto a alguien así antes, siempre sonriendo. ¿Qué tan rápido se ha adaptado? Antes no lo sabíamos, pero no le fue difícil”, dijo Klopp en la rueda de prensa previa al partido ante el Benfica, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

¿Cuándo se juega Liverpool vs. Benfica?

Con ventaja de 3-1 a favor, los Reds recibirán al conjunto portugués en Anfield Road este miércoles 13 de abril. El partido en Colombia se disputará a las 2:00pm., hora de Colombia.