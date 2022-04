Leonel Álvarez no pudo contener las lágrimas al hablar sobre Freddy Rincón

Desde que se reveló la delicada situación que atraviesa el ‘Coloso’ tras sufrir un grave accidente de tránsito, algunos de los referentes de ‘la Tricolor’ que compartieron con él le han demostrado su apoyo. Justo lo que ocurrió en esta ocasión, ya que hubo unas declaraciones de Leonel Álvarez sobre el estado de salud Freddy Rincón. Estas demostraron la preocupación que ‘Leo’ siente por quien compartió el mediocampo de la selección Colombia con él durante mucho tiempo.

E 12 de abril de 2022, Álvarez atendió a los medios luego de un entrenamiento de Águilas Doradas. En esta corta entrevista contó algunas anécdotas de cuando compartió vestuario con Rincón. Lo que llamó la atención fue que, llegando al final de sus declaraciones, se quebró y no pudo contener las lágrimas:

Es un dolor inmenso y tristeza. Ahí se da cuenta uno... Yo estoy viviendo momentos difíciles aquí porque estamos buscando conseguir resultados, pero después uno ve que hay cosas que tiene unos valores tan inmensos y tan grandes. Esto no tiene precio. Estamos muy tristes, al menos en el corazón de nosotros, hay mucha tristeza y llorando por dentro... Esto no es fácil, pero pedimos muchas oraciones por él. Queremos ser fuertes, pero no es fácil

— Leonel Álvarez