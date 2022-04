Jorge Luis Pinto cree que Paul Pogba se parece un poquito a Freddy Rincón

Ahora que el ‘Coloso’ está luchando por su vida en una clínica de Cali, pues sufrió un grave accidente de tránsito, la prensa colombiana está homenajeando de diversas formas su exitosa carrera en el mundo del fútbol. Precisamente por eso, el experimentado entrenador santandereano contó algunas experiencias que vivió con él. Esto permitió saber que Jorge Luis Pinto cree que Paul Pogba se parece a Freddy Rincón, afirmación que llamó la atención y seguramente dará de qué hablar.

En la mañana del 12 de abril de 2022, Pinto dio una entrevista al programa ‘Primer Toque’ del canal Win Sports. En esta le preguntaron por Rincón, con quien compartió en varios equipos cuando era futbolista e integró el cuerpo técnico de Millonarios en 2019. Una de sus declaraciones más interesantes llegó cuando analizó cómo jugaba el ‘Coloso’, pues aseguró que Pogba es el jugador que más se parece a él en la actualidad:

Pocos se le acercan a esa característica que él tenía como volante mixto. Al final lo pusieron por afuera en algunos equipos en los que estuve, incluyendo la selección Colombia, porque jugaban 4-4-1-1 y el jugaba por la derecha. También jugaba de cinco alterno, lo que yo llamó un cinco que desdobla, que rompe, que lleva el juego y maneja. En Brasil terminó jugando de cinco solo, porque en Brasil se juega mucho el 4-3-3 y el jugaba de cinco improvisado.

En algún momento jugamos con Santa Fe un partido contra Nacional. En el segundo tiempo íbamos perdiendo 1-0 y lo puse de cinco. ¡Qué espectáculo! Metió a nacional en un arco y el fútbol que generaba... Esa polivalencia, esa versatilidad que él siempre tuvo le ayudaba a cumplir con cualquier tarea. En Santa Fe de la única función que me faltó ponerlo fue de arquero.

Pero su posición ideal era la de volante mixto, de esos que hoy ya no se encuentran y no se ven. Al estilo Bergkamp cuando jugaba de volante mixto. Hoy lo comparo con Pogba, se parece un poquito a él. Kroos no, aunque también tiene el toque y el manejo que tenía Freddy, no tiene el desdoble que tenía él

— Jorge Luis Pinto