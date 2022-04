¡Casi se come el guayo! A Fabra le pegaron un patadón en la Libertadores

Agresión a Frank Fabra durante Boca Juniors vs. Always Ready, por Copa Libertadores 2022 (Captura de pantalla, @SC_ESPN)

Aunque el lateral zurdo suele dar de qué hablar por sus asistencias, cada tanto protagoniza alguna acción que no tiene que ver con sus incursiones al ataque en el ‘xeneize’. Tal y como ocurrió en esta ocasión, pues hubo una agresión a Frank Fabra durante Boca Juniors vs. Always Ready, por Copa Libertadores 2022.

Llegando al final del primer tiempo, Fabra disputó un balón con Rodrigo Ramallo. El colombiano cayó por una falta y, para evitar que su rival le quitara la pelota, la tomó con la mano.

Ramallo, quien había intentado patear el balón, terminó pegándole un patadón en la cara a Frank. Esto provocó una fuerte discusión entre los integrantes de ambos equipos. Tras varios gritos, empujones y una que otra agresión, el árbitro expulsó a Ramallo y amonestó a un par de jugadores de Boca.

Le patean la cabeza a Fabra pic.twitter.com/EeNA6aOdW7 — Boca Jrs. Gol  (@BocaJrsGol) April 12, 2022

La BRUTAL patada que recibió Fabra.pic.twitter.com/kiJMakNFYw — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 12, 2022

Por esto fue expulsado Rodrigo Ramallo: ¡PATADA EN EL ROSTRO DE FABRA! pic.twitter.com/WwwFKpIQmj — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2022

¿QUÉ LE PASÓ A FABRA?

Tras recibir la patada, Frank fue atendido por los médicos de Boca. El colombiano quedó visiblemente aturdido, sin embargo, la situación no pasó a mayores y pudo continuar en el partido.

Gran gesto: en medio del tumulto, el capitán Nelson Cabrera y Marcos Riquelme se acercaron a ver cómo estaba Fabra tras la patada de Ramallo en la #Libertadores. pic.twitter.com/W7RtsLo3zc — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2022

