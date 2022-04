“Nos toca rezar mucho por Freddy”, Hamilton Ricard, en la clínica apoyando a Rincón

¡Fuerza, Freddy! Todos estamos con el corazón en la boca, rezando por la salud de Freddy Eusebio Rincón, el ‘Coloso de Buenaventura’, que hoy disputa su partido más difícil. Aquel que nos llenó de orgullo con su gol a Alemania y miembro de la Selección Colombia que nos puso en el mapa, hoy está en un quirófano peleando por su vida.

Por eso, el país futbolero está unido orando por Rincón, sobre todo sus antiguos compañeros. Uno de ellos, Hamilton Ricard, con quien los une una amistad íntima. El exjugador que pasó por el Middlesbrough de Inglaterra, entre otros equipos, se acercó a la clínica Imbanaco para conversar con la familia de Freddy. Al salir, atendió a los periodistas que están aparcados afuera del puesto de salud.

“A nosotros nos toca rezar mucho por él y enviarle mucha energía positiva. He hablado con el hijo, conversamos, es normal que esté golpeado, está muy devastado, vive con su papá así que es una situación muy difícil. No sé con qué personas iba Freddy, pero iba con varios amigos, él nunca anda con gente rara ni diferente. Ustedes vieron cómo fue el accidente, que no sabemos de dónde salió ese alimentador, pero bueno, esperamos que el ‘Coloso’ salga bien de esta situación”, aseguró Ricard.

¿Cuál es el estado de salud de Freddy Rincón?

En el último parte médico, la clínica Imbanaco manifestó que el estado del paciente es muy delicado, pero que están haciendo todos los esfuerzos para estabilizarlo.