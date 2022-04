James sigue sin jugar, pero demostró que está muy comprometido con Al Rayyan

Aunque el volante de ‘la Tricolor’ terminó el 2021 como uno de los jugadores más importantes de su equipo, en el 2022 apenas ha disputado un puñado de minutos y por eso hay muchas especulaciones sobre su compromiso. Estas aumentaron porque James Rodríguez no fue convocado para el partido Al Rayyan vs. Al Hillal, por la Champions League de Asia 2022. Sin embargo, su ausencia se debe a que, según las palabras de su DT, está lesionado.

En la mañana del 11 de abril de 2022 se disputó el partido entre Al Rayyan y Al Hillal, el cual interesaba en Colombia porque enfrentaba a dos jugadores de ‘la Tricolor’, James Rodríguez y Gustavo Cuéllar. Lastimosamente, el volante zurdo no fue tenido en cuenta, mientras que Cuéllar sí fue titular.

Starting XI

Al Rayyan 🆚 Al Hilal (KSA)

AFC champions league pic.twitter.com/2EmqR0TxVH — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) April 11, 2022

¿POR QUÉ NO CONVOCARON A JAMES?

Cabe señalar que, a pesar de las especulaciones sobre sus supuestos deseos de no jugar, el DT del equipo catarí confirmó que James está lesionado.

“No sigo los medios colombianos, pero eso de pedir no jugar es mentira. El jugador tiene una lesión y actualmente está en proceso de rehabilitación antes de volver a participar. Es duda para mañana ante Al Hilal”

Y no solo eso, ya que recientemente se conoció un video en el que James demuestra el buen ambiente que hay con el plantel de Al Rayyan. En este se le ve conduciendo el bus del equipo mientras bromea con algunos jugadores y parte del cuerpo técnico. Esto, si bien no demuestra que James no tenga intenciones de irse, sí demuestra que nunca entró en rebeldía, como aseguraron falsamente algunos medios.

📹 | ملخص تحضيرات #الرهيب لمواجهة الهلال السعودي



A summary of Al Rayyan's preparations to face Al Hilal 🇸🇦 pic.twitter.com/e9yCnIl6o7 — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) April 10, 2022

