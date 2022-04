“No creo que haya pasado nada de lo que se habló”, Arias sobre la Selección

Un fracaso rotundo se llevó el seleccionado nacional, con una generación dorada de jugadores, al quedarse afuera de la fiesta mundialista en Catar el presente año. Recapitulando los sucesos, muchos apuntan a que el principal motivo de la eliminación estuvo en los partidos entre Uruguay (0-3 en contra) y Ecuador (6-1 en contra).

Santiago Arias, lateral derecho de relevancia para Colombia en los últimos años, se había perdido dichos partidos por su lesión; sin embargo, había intentado estar al tanto de sus compañeros y amigos en el equipo. A través de una entrevista al VBAR de Caracol Radio, sostuvo que nunca le habían hecho el cajón a Carlos Queiroz.

“Es un grupo tranquilo que habla todo, y no creo que estén para pelear con ningún entrenador. El tiempo mío en Selección nunca hubo ningún problema como se comentó en ese momento, me parece irreal y no creo que haya pasado nada de lo que se habló”, aseguró Santiago Arias, actual jugador del Granada.

Así mismo, señaló que al perder se especula demasiado, por lo que las acusaciones habrían perjudicado a los propios jugadores del combinado nacional.

“Nadie quiere perder, pero eso puede pasar. Hay camino por recorrer para sacarlo adelante, no es quedarse en esas derrotas”, cerró su intervención Santiago Arias al respecto. A pesar de todo, la gente sigue molesta con lo ocurrido.

Arias no se olvidó del dolor que conllevó la eliminación. “Me puse muy triste por la situación, por no haber podido ayudar a los compañeros. Siempre hay la ilusión de volver y ante todo creo que como buen colombiano los apoyo”, fueron las palabras del defensor.

Santiago Arias espera retornar a competencias la próxima semana, por lo que su aparición en el fútbol profesional se dará en el menor tiempo posible.