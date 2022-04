“Llegué a verme perdedor”: Dani Martínez tras ganar la Vuelta al País Vasco

Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano del INEOS, se llevó el merecido título de la Vuelta al País Vasco. Es nada menos que su segundo título internacional, recordando que pudo llevarse el Critérium de Dauphiné hace un par de años.

Pese a la euforia tras ganar el merecido título, Daniel Felipe admitió que la pasó mal antes de cruzar la meta. El clima, las caídas, la presión y demás, fueron duros oponentes para el suachuno.

“Realmente no me lo creo. Sufrí demasiado hoy. Hubo una caída en la bajada y me preocupé porque iban ciclistas muy importantes de la general. Es una de las carreras más bonitas del mundo”, afirmó Martínez antes de alzarse con el título.

Incluso, ni el mismo Daniel se imaginó que iba a ser campeón de la vuelta. “En algunos momentos me vi perdedor, incluso quedar fuera de los 10 primeros. Hasta la última línea no se sabía nada, pero allí fue cuando me consideré ganador de la Iztulia.

El colombiano no desperdició la oportunidad para felicitar a su equipo, el INEOS. “Teníamos que hacer la etapa dura. El equipo estuvo atento a todas las circunstancias de la carrera (...). Se formaron dos grupos, quedé detrás con Evenepoel y él trabajó muchos para ir a por los escapados. Al final se soltó Remco y empecé a ver la posibilidad de ganar”, cerró.

El cundinamarqués se perfila como el candidato de su equipo para llevarse el Tour de Francia, que iniciará el próximo 1 de julio de este año.