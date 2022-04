Kevin Agudelo confesó que no paró de ver su gol al Milan por dos semanas

Kevin Agudelo hace algunos años jugaba en el Huila, y seguramente no se imaginaba que en tan poco tiempo le iba a marcar un gol al Milan en su casa, provocando posteriormente la derrota para el equipo de San Siro.

El 17 de enero de 2022, Agudelo marcaba el gol más importante de su carrera al minuto 64′. cuando recibió un balón desde la izquierda y conectó hacia al arco, empujándolo sin piedad alguna ante el descuido de los zagueros centrales.

Casi tres meses después, el nacido en Puerto Caicedo habló con el medio DAZN, y le volvieron a preguntar sobre ese gol inolvidable a los actuales líderes del campeonato italiano.

“Fue un gol hermoso que no me esperaba. Entré para intentar hacer lo mejor, tal vez hacer una asistencia. En cambio, me encontré con un maravilloso gol en Milán... esto todavía me emociona”, afirmó Kevin Agudelo, quien sigue estando al servicio del club Spezia en la Serie A.

Así mismo, le preguntaron cuántas veces había visto su gol posteriormente, a lo que respondió: “pasé 15 días viendo mi gol todo el día”. Un sueño hecho realidad para Kevin.

El jugador de 23 años ha disputado un total de 17 partidos en la actual temporada, marcando en dos ocasiones y ejecutando una asistencia en 810 minutos.