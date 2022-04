¡De locos! Payet marcó el gol más hermoso de todo el año, en Conference League

Dmitri Payet VIDEO Golazo de Dimitri Payet en Marsella vs. PAOK (EFE)

Dmitri Payet, el de los goles hermosos. El francés tiene un catálogo de goles hermosos en su carrera, con el Marsella, el West Ham y también la selección nacional, pero ninguno como el de este jueves.

En un partido que muy pocos habrán visto, porque la UEFA Conference League no llama demasiado la atención por estos lares, Olympique de Marsella se enfrentaba al PAOK de Grecia, en la ida de los cuartos de final. Ya lo ganaban los galos 1-0, con gol de Gerson, pero nadie en el Velodrome imaginó lo que estaba por venir.

VIDEO Golazo de Dimitri Payet en Marsella vs. PAOK

Un tiro de esquina desde el sector derecho parecía no tener peligro alguno, porque el centro no fue al área. Nada más lejos de la realidad, porque afuera estaba Payet, quien no quiso cobrar el córner, esperando lo que podría pasar. Lo que pasó fue una volea exquisita al ángulo, poniendo el 2-0, pero dejando un gol que le da la vuelta al mundo.

¿Quiénes disputan la UEFA Conference League?

En la tercera competición de clubes de Europa, equipos importantes como el Olympique de Marsella siguen con vida. También se mantienen en competencia el Feyenoord, la Roma, el Leicester City y el PSV Eindhoven, entre otros.

¿Dónde se disputará la final de la UEFA Conference League?

La final de la Conference League se llevará a cabo en Tirana, Albania, en el Air Albania Stadium, o Arena Kömbetare, con capacidad para 22.000 espectadores.