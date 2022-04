Ganó el que sí quiso: en un partido de ‘ajedrez’, el City venció al Atlético

Manchester City vs Atlético Madrid VIDEO Gol de Kevin De Bruyne con Manchester City vs Atlético de Madrid en Champions League (EFE)

Choque de estilos que persiguen el mismo sueño: la Champions League. Con sus formas antagónicas, Pep Guardiola y Diego Pablo Simeone querían sacar un buen resultado en el partido de ida de los cuartos de final para sus equipos, Manchester City y Atlético Madrid. Más allá de la rivalidad ideológica, instalada más que nada por el periodismo que por ellos mismos, lo importante era sacar un buen resultado en la ida.

En Manchester, los Ciudadanos no querían dejar vivo al Atleti, pero matarlo les costaría un Perú. El equipo español no se sonrojó en meterse atrás desde el minuto cero, cediéndole la pelota al conjunto local, que aún así no sabía qué hacer con ella.

Ante un rival disciplinado, los de Guardiola no encontraban sitios para penetrar, lo que arrojó como consecuencia un empate sin goles en la primera mitad, sin tiros entre los tres palos de ninguno de los dos equipos.

La responsabilidad era del Manchester City. Atlético nunca quiso jugar, pero el conjunto inglés no sabía qué hacer. Sin embargo, con algo más de velocidad y que actitud tuvo en el tiempo complementario y la oportunidad aparecería.

Todo obra de Phil Foden, quien ingresó desde el banco para cambiarle la cara y con sus gambetas conseguir el resultado. El jovencito apiñó rivales y filtró un pase para Kevin De Bruyne, quien en el primer mano a mano del City en el partido pudo batir a Jan Oblak y conseguir la ventaja por la que insistió, aunque sin demasiadas ideas.

VIDEO Gol de Kevin De Bruyne con Manchester City vs Atlético de Madrid en Champions League

Genialidad de Foden y derechazo cruzado del belga De Bruyne para que el City le gane 1-0 la ida de los cuartos de la #UCL al Atleti de Simeone:pic.twitter.com/J0fmPAIlXm — Ovación24 (@ovacion24) April 5, 2022

La entrada de Foden desequilibró el partido e, incluso, el City pudo haber anotado algún gol más. No obstante, ante el sufrimiento para conseguir la ventaja, los de Guardiola se conformaron con solo un tanto y el Atlético tampoco se fue muy enojado. Siente que está vivo y que en Madrid puede darlo vuelta. Parte como víctima, pero... siempre hay que creer.