¡A ‘Lucho’ Díaz le pegaron con un objeto cuando celebró su gol en Champions!

Aunque la gran calidad de su gol fue lo que llamó la atención, una inesperada situación causó indignación entre los seguidores del ‘crack’ de ‘la Tricolor’. Y con razón, ya que agredieron a Luis Díaz cuando celebró su gol en Benfica vs Liverpool, por Champions League 2021-22. Cabe aclarar que la situación no resultó en algo grave, pero eso no la hace algo bueno.

Lo mejor de ‘Lucho’ Díaz:

Tras su golazo en el minuto 87, ‘Lucho’ corrió hacia una de las gradas para celebrar. Desde allí, varios hinchas del Benfica empezaron a insultarlo, lo que es normal cuando un jugador visitante anota. Sin embargo, uno de ellos lanzó un objeto alargado directo hacia el colombiano. El objeto terminó pegando entre la cabeza de Díaz y el brazo de Naby Keita. Afortunadamente el objeto lanzado no parecía contundente y la situación no pasó a mayores:

Un aficionado del Benfica le lanza un objeto a Luis Díaz. ¿Lo vieron? pic.twitter.com/jwdRQ3l8dp — Esteban Padilla (@eban8) April 5, 2022

