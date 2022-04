Qatar 2022, un Mundial sin precedentes que cambiará la historia del fútbol

Qatar 2022 será un Mundial sin precedente. Por primera vez en la historia, la FIFA tomó la decisión de celebrarlo en una fecha diferente.

Y es que, las altas temperaturas del país sede obligó a modificar el calendario, por lo que se jugará a finales del año.

El gobierno qatarí trabajó a marchas forzadas, para tener listos los escenarios que alojarán el certamen.

La Copa del Mundo se trastabilló en varias ocasiones, pero la mayoría de sus invitados ya están anotados para ser parte de la fiesta.

Aunque la elección de la sede fue polémica, Qatar ya no tiene marcha atrás, por lo que se desarrollará el certamen de noviembre a diciembre.

El certamen será distinto, porque las reglas sociales son, completamente, distintas a las de otras sedes.

Por ejemplo, las muestras de cariño quedarán prohibidas en público, así como el consumo de alcohol en las tribunas generales de los estadios.

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, era de las personas que no estaba a favor de que se desarrollara ahí.

Sin embargo, el mandatario apoyó la decisión del comité, por lo que ahora pide el apoyo de la afición para tener un mundial espectacular.

“Por supuesto, no es el paraíso, aún queda trabajo por hacer, pero debemos seguir aquí. Tenemos que trabajar juntos, fomentar el cambio, porque no todo el mundo quiere un cambio, ni siquiera en Qatar o en el Golfo. Pero los líderes quieren una modificación. Cuando oigo a alguien decir ‘bueno, un país árabe no se merece organizar un Mundial porque no tiene historia de futbol’, o alguna tontería así con la que discrepo totalmente, porque todo el mundo se merece tener el Mundial.

“Será una Copa del Mundo compacta, pues todos los estadios quedan a una hora de distancia máxima entre sí. Será un Mundial organizado por un país con la infraestructura y las posibilidades para dar la bienvenida al mundo. El clima también será excelente. La temperatura en noviembre y diciembre oscila entre los 15 y 25 grados centígrados en Doha, unas condiciones ideales para un grandísimo evento deportivo”.

— Gianni Infantino, presidente de la FIFA