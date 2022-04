“Soy responsable”: Juan Carlos Osorio le pidió perdón a la hinchada de América

Tras un espeso desgaste entre directivas, hinchas, y el mismo Juan Carlos Osorio, el pasado jueves se confirmó que el estratega risaraldense dejó de formar parte del América. En medio de un acuerdo, decidió dejar el cargo y recibir la jugosa indemnización; sin embargo, le quedó la espinita de no cumplir con su proyecto deportivo.

A través del medio ‘Deportes Sin Tapujos’, Juan Carlos Osorio rompió el silencio y se despidió del entorno americano. Con algo de frustración, pero con tranquilidad, Osorio solo habló de gratitud.

“Estoy muy agradecido por toda la gente ligada al club, a la hinchada y especialmente a los jugadores, donde ha sido un privilegio y honor trabajar con todos ellos y con íconos del club, en el caso concreto de Adrián Ramos y Luis Paz. No tengo de qué quejarme, soy responsable de lo que pasó”, señaló el exentrenador del América.

Entre tanto, Osorio afirmó que está tranquilo después de lo que sucedió. “Lo estoy por mi familia, por mi gente, el club, el proyecto deportivo y por mí mismo. La vida es así, por el proyecto deportivo me siento triste, porque no pudimos lograr todo lo que queríamos”, fueron sus palabras.

El técnico se mostró insatisfecho por no haber contado con toda su nómina a disposición, pero según él, no fue nada menos que culpa suya. “Al partido 11 y 12 teníamos once lesionados. Nunca me quejé por eso. Mi única tristeza es no haber podido jugar con David Lemos y Luis Sánchez. Le haré fuerza al América como ninguno”, cerró su intervención al respecto.

América jugará frente a Millonarios en la próxima fecha del balompié nacional. El cotejo se disputará a partir del próximo domingo sobre las 5:30 p.m. (hora local), y contará con la dirección técnica de Pompilio Páez para la ‘Mechita’.

