“Sería lindo colaborar”: Jorge Luis Pinto se pidió para dirigir la Selección

Luego de la triste eliminación de la Selección Colombia para el Mundial de Catar, muchos discuten sobre cuál podría ser la mejor alternativa para dirigir al combinado nacional de cara al futuro. Hay opiniones divididas, por lo que resultará más difícil que un candidato sea del agrado para todos.

Jorge Luis Pinto ha sido uno de los críticos. A través de una entrevista con el VBAR de Caracol Radio, sostuvo que el nuevo entrenador debe tener características especiales para ponerle fin a la crisis.

“Que conozca a los jugadores y la competencia sudamericana, que esté y viva en el país; la otra, que diseñe un proyecto con las tres selecciones: la sub-20, sub-21 y la de Mayores”, señaló Pinto, quien tuvo como último equipo a Millonarios cuando trabajó en Colombia.

Así mismo, le preguntaron sobre volver a dirigir a Colombia, a lo que el entrenador respondió: “Sería lindo colaborar, apoyar. Hoy mi vida no es la plata; si no, me hubiese quedado en Emiratos o me hubiera ido a China por lo que me ofrecieron”.

Más allá de su nombre, también señaló que Luis Fernando Suárez sería la persona idónea para ocupar el cargo. “A mí me gustaría, por el amor a mi país, que viniera un técnico que nos enseñe a todos. Eso es lo más importante y, si es nacional, muchísimo mejor”, aseguró.

El entrenador de 69 años dirigió a Emiratos Árabes Unidos en su último cargo; sin embargo, apenas duró un poco más de cuatro meses. Dicho seleccionado jugará el repechaje contra Australia, esto para soñar con una plaza mundialista.