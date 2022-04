“No lo veremos en la élite”: El ‘Tino’ Asprilla le dio con toda a James

La finalización de la ronda clasificatoria a Catar derivó en el gran fracaso de la Selección Colombia, que se quedó en el camino con tan solo un punto menos que Perú, quien accedió a la llave de repesca contra Australia o Emiratos Árabes.

Para Faustino, el ‘Tino’ Asprilla, la eliminación generó mucho ruido y se tuvo que cuestionar a su principal referente durante muchos años, James Rodríguez. Para él, está más cerca del retiro que de volver a un equipo importante.

“James difícilmente vuelva a la élite. Además, el tiene una lesión y no puede jugar diez partidos seguidos. Es muy difícil que un equipo grande lo contrate cuando juega dos partidos, descansa tres y vuelve y juega dos”, señaló el exgoleador de equipos como Parma y Newcastle United, en una entrevista con Futvox Sudamérica.

Así mismo, cuestionó que el cucuteño siga en el Al-Rayyan de Catar. “¿Que apenas con 30 años esté en la liga de Catar? Eso ya es pa’ retirados”, afirmó el Tino.

El histórico atacante del seleccionado nacional no se olvidó de Reinaldo Rueda, blanco de múltiples críticas al no llevar la presente generación al Mundial. “Reinaldo fracasó totalmente. Él sabe que ese fracaso es culpa de él y de los futbolistas, porque él le dio mucha oportunidad a jugadores que no estaban en el nivel para jugar la Eliminatoria”.

Es incierto el panorama para el combinado nacional. Nombres de entrenadores suenan, pero todavía se mantiene el luto por no clasificar a la fiesta mundialista de Catar. ¿Quién llegará a ser el entrenador? ¿James seguirá?

