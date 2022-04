Mariana Pajón no pudo competir en algunos eventos por culpa del robo sufrido

Dios salve a la reina. El matriarcado de Mariana Pajón en el deporte nacional sigue vigente, a la espera de lo que vaya a ocurrir en los Juegos Olímpicos de París 2024. Luego de dejar la puerta abierta para cambiar de disciplina en esas Justas, todos estamos a la expectativa de cuál será su decisión final. De ese tema y muchos más, la bicampeona olímpica dialogó con Publimetro Colombia, aprovechando su presencia en El Clásico Bike Challenge en los municipios aledaños a Bogotá, un evento multitudinario durante el Real Madrid-Barcelona reciente por LaLiga.

Allí, Mariana escaló 40 kilómetros en ciclismo de ruta y lo hizo francamente bien. No obstante, la vimos sufrir como nunca, aunque ella se gozó cada pedalazo. Luego, cuando los dos colosos del fútbol español disputaban el partido, en evento organizado también por DirecTV, nos atendió y no ocultó tema. Habló de París 2024, su cambio de vida después de Tokyo 2020, el robo sufrido a comienzo de año y si se le pasa por la cabeza practicar ciclismo de ruta.

Está acostumbrada a ganar, pero la vimos sufrir en El Clásico Bike Challenge...

Total. Cuando sales de tu deporte, de tu zona de confort, siempre vas a sufrir porque es lo que nunca haces. La verdad la pasé muy bien y me fue muy bien. Estoy muy contenta.

¿Se le pasó por la cabeza intentarlo en el ciclismo de ruta o nada que ver?

Siempre he hecho ciclismo de ruta y mi papá lo hizo mucho, entonces sí estuvo dentro de los planes. Pero fui más potente que resistente. Entonces tú sabes que tus fibras están más predispuestas para desarrollar potencia que resistencia y te vas encaminando por otra cosa y a mi el bicicross siempre me encantó. Pero el ciclismo de ruta siempre ha estado ahí como preparación.

¿Le cambió un poco la vida después de los últimos Juegos Olímpicos?

Sí. Después de Tokyo 2020 le bajé a las cargas, tuve más tiempo con mi familia porque había estado concentrada muchos meses y entonces pasaron muchas cosas, estuve más con ellos en mi casa que ni la conocía, no sabía ni dónde se prendía la luz. Siento que ese tiempo es importante: parar todo, volver a empezar, estar tranquila, fue muy bueno.

Algo que no nos gustó a los colombianos fue el robo que vivió en Barcelona (España), ¿Ya está superado?

No se salva uno en ninguna parte del mundo. No está tan superado porque no he podido viajar ni a Europa, no pude correr unas carreras en Estados Unidos que estaban en el plan porque no tenía las visas ni pasaporte, pero poco a poco lo he ido consiguiendo. Ya tengo la visa americana, ya tengo pasaporte, la cédula no me ha llegado, pero está en camino y así, poquito a poquito.

Pero si uno le pasa eso, estaría a favor del Real Madrid y no del Barcelona en El Clásico y usted hizo fuerza por el equipo culé...

Sí, ¿pero sabes qué? Primero, las personas que nos robaron me da la sensación que no eran de Barcelona ni españoles. Segundo, los catalanes nos trataron tan bien, porque en ese problema nos quedamos sin nada. Sin nada es sin nada. Y la gente de Barcelona nos acogió, la ciudad es hermosa. Nos ayudaron en todo este proceso, entonces pienso que el cariño viene desde allí, ellos no tienen la culpa.

Desde allí el corazoncito es azulgrana...

De pronto, de pronto por eso es que le hago fuerza.

Para París 2024, ¿Ciclismo de pista o todavía lo está pensando?

Todavía lo estamos pensando y analizando, sobre todo mi cuerpo mostrándome el camino por dónde debe ser. También la organización, porque no es como que “Mariana quiere y ya se fue para ciclismo de pista”, no. Tiene que haber un proceso, adaptarse, entrar a la selección, entonces estamos viendo en qué momento.

O ciclismo de ruta, ya lo vimos...

No, creo que el de ruta se lo dejo a Egan, a Rigo, a Nairo, por ahora, en televisión se ve súper (risas).