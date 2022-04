¡Andrés Román se va de Millonarios! La noticia que sacude al mundo embajador

La noticia que nadie en Millonarios quería escuchar: Andrés Román se marchará del equipo albiazul. Aunque negociaron por varias semanas, no hubo acuerdo y la decisión del futbolista de marcharse a buscar nuevos aires está tomada.

Así lo adelantó el periodista Pipe Sierra, quien manifestó que el jugador se marchará, pero no sin dejarle dinero a Millonarios.

🚨 EXCL. Andrés Felipe Román (26) se va de #Millonarios, PERO su idea es vender porcentaje de la ficha a su nuevo equipo y darle ese dinero al ‘Embajador’



👀 Lo hará como agradecimiento por todo lo que han hecho con su carrera deportiva. Lo contamos en El @CamerinoTwitch pic.twitter.com/2slIDH5Wji — Pipe Sierra (@PSierraR) April 1, 2022

¿Cuánta plata le dejará Andrés Román a Millonarios?

Aunque se irá en condición de libre, Román exigirá al equipo al que decida ir que le compre parte de su pase y ese dinero se lo donará a la institución embajadora. Lo hará como agradecimiento por todo lo que hizo con él, sobre todo durante el proceso de corazón que tuvo que atravesar.

Este modelo fue el que alguna vez usó Rafael Santos Borré con River Plate, quien a pesar de haberse ido en condición de libre, destinó la plata que le dio el Eintracht Frankfurt por su pase al club argentino.

En las últimas semanas, Román viene siendo incluso capitán de Millonarios, cuando no está disponible David Mackalister Silva. Por eso su baja es sensible, pero parece que no hay vuelta atrás.