Gamero respaldó a Reinaldo Rueda y cree que todavía es el DT de la Selección

El país futbolero sigue de tusa. A dos días de haberse acabado el sueño de Catar 2022, intentamos mirar hacia adelante, pero nos cuesta. Una de las preguntas que nos quita el sueño es quién será el próximo seleccionador de la Tricolor y Alberto Gamero es uno de los fuertes candidatos.

Por eso, luego de que su equipo, Millonarios, le ganara a Junior y recuperara el liderato de la Liga Betplay Dimayor, al samario se le consultó sobre si asumiría el cargo de la Selección Colombia, pero él tiró la pelota al costado. Además, respaldó a Reinaldo Rueda en el peor momento, aunque cometió un error al asegurar que él sigue siendo el DT de la Tricolor, algo que no es así tras el partido en Venezuela.

“No tengo desespero. Aprovecho para mandarle un abrazo solidario a Reinaldo Rueda porque intentó por todos los medios llevarnos al Mundial y no pudo, sé por el momento que debe estar pasando, le envío fuerza a él y a su familia. Hoy tenemos a un técnico que se llama Reinaldo Rueda y debemos respaldarlo hasta donde se pueda. Dios sabe cuándo hace sus cosas y no tengo desespero, no puedo aspirar a un cargo cuando tengo a un compatriota ahí, que siempre ha tenido mi respaldo”, aseguró el DT de Millonarios.

Además de Gamero, otros que suenan para asumir el banquillo, aunque propuestos por exjugadores y periodistas, son Marcelo Bielsa y Sebastián Beccacece. De momento, la Federación Colombiana de Fútbol no se ha pronunciado porque la cúpula está en Catar, presenciando el sorteo del que no seremos parte.