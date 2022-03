Osorio rechazó propuesta para dejar América y dice que no ha fracasado

La novela entre Juan Carlos Osorio y América de Cali no está ni cerca de terminar y el DT habría rechazado la oferta para abandonar el club.

La mala relación entre el entrenador y los dirigentes de la institución es de conocimiento público y los segundos han manifestado que no lo sacan por lo costosa de su cláusula de recisión.

Se habla de que al adiestrador risaraldense le deberían cancelar 800 mil dólares por una salida anticipada y aunque le ofrecieron 200 mil, dijo que no.

Esto lo dio a conocer el periodista Felipe Sierra que señaló que el DT manifiesta no haber fracasado y si no es el pago completo él no se va.

“ATENCIÓN: Juan Carlos Osorio rechazó la propuesta de #América (200.000 dólares) para dejar el club de manera inmediata, como adelantó @alexisnoticias en El @CamerinoTwitch 👀 El entrenador argumentó que no ha fracasado y que si lo quieren sacar la cláusula indica $800.000″, publicó Sierra en sus redes sociales.

Nada que se llega a un acuerdo y de momento sigue el mal ambiente dentro de un equipo que tampoco encuentra soluciones en lo deportivo.

