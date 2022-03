¡Sin Cristiano no es Mundial! Portugal venció a Macedonia y se clasificó

¿Un Mundial sin Cristiano Ronaldo? Mejor ni pensarlo. El Bicho estuvo a punto de quedarse afuera de la Copa del Mundo, sobre todo cuando Serbia mandó a Portugal al repechaje, tras aquel recordado triunfo en Lisboa. Los lusitanos terminaron en la repesca, con Italia en el horizonte.

Sin embargo, la cenicienta Macedonia del Norte les hizo el trabajo sucio a los portugueses, eliminando a la campeona de Europa para medirse a Cristiano Ronaldo y compañía en Oporto. No obstante, el cuento de hadas no le volvió a salir a los eslavos, que no pudieron ante una Portugal plagada de estrellas.

Aunque no tuvo su mejor partido, Cristiano fue el líder que guió a la Seleçao en un partido incómodo, pero bien resuelto. El hombre de los goles fue su compañero en el Manchester United, Bruno Fernandes. El centrocampista marcó el gol inicial del encuentro y luego hizo también el segundo para generar la tranquilidad.

Portugal se clasificó sin mucho drama en el partido decisivo y será cabeza de serie en el sorteo de la próxima semana. Sí, era inimaginable un Mundial sin Cristiano Ronaldo y Catar 2022 no será el primero ausente en su carrera profesional.