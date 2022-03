Nostalgia en el fútbol por la muerte de portero que luchaba contra la leucemia

El portero belga del Círculo de Brujas, Miguel Van Dame, ha fallecido a los 28 años de leucemia tras luchar contra ese tipo de cáncer desde 2016, informaron este martes el club y su familia.

“Nuestro querido papá se fue anoche a su último partido, un partido que ya no se puede ganar. Nos dejaste muy lentamente, pero empezaste de nuevo a tu manera... muy fuerte. Luchaste como un león”, escribió en su cuenta de Instagram Kyana Dobbelaere, su pareja y madre de su hija, Camille.

El club, en un comunicado, también alabó el combate de un “amigo y compañero de equipo” durante “su larga y desigual batalla contra la leucemia”.

“Las palabras no son suficientes para describir lo que sentimos, a pesar de que sabíamos que las cosas no habían ido bien durante un tiempo. Hoy es un día extremadamente difícil en los casi 123 años de historia del Cercle Brugge”, agregó el club.

El Brujas recordó al “admirable” guardameta, que sumó 44 partidos como profesional, como un “ejemplo de positivismo, persistencia y espíritu de lucha”.

Van Damme fue diagnosticado con un cáncer en la sangre a mediados de 2016. Tras dos años y medio combatiendo la enfermedad, los médicos declararon curado al deportista a inicios de 2019. Pero meses después, los doctores volvieron a detectarle la leucemia.

A pesar de su baja médica, en 2020 renovó su contrato con el club en el que jugó desde 2013, que ya había prolongado su contrato en 2017, en mitad de la enfermedad.

El pasado septiembre había anunciado, de nuevo, que no quedaban “restos de leucemia” en su sangre, pero la enfermedad terminó por volver a manifestarse.

La noticia de su deceso ha sacudido al mundo del fútbol, donde clubes como el Real Madrid, Union Saint Gilloise, el Genk, el Brujas KV, el Standard de Lieja o el Anderlecht han trasladado en redes sociales sus condolencias a familiares y amigos.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Miguel Van Damme.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 29, 2022

EFE