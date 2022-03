Julio Comesaña no se aguantó más y explotó con el arbitraje de Nicolás Gallo

Un buen punto sacó el Deportivo Independiente Medellín del Estadio Hernán Ramírez Villegas, esto luego de la paridad a un gol con el Pereira. Con uno menos durante gran parte del partido, sacó el empate por obra y gracia de Luciano Pons, el goleador de los Rojos.

Sin embargo, el arbitraje volvió a ser protagonista de odios y amores en el cotejo. Nicolás Gallo, para muchos, damnificó injustamente al Medellín por algunas jugadas puntuales, tales como la expulsión a Juan David Mosquera y un penal que se comió el VAR sobre el arranque del mismo.

Ante esto, Julio Comesaña no dejó pasar la oportunidad para expresar su desagrado. A través de la rueda de prensa posterior al partido, le dio con todo al arbitraje de Nicolás Gallo; pero primero, dejó conocer su malestar con la Dimayor ante una sanción previa, en donde no quiso hablar de fútbol en una conferencia anterior.

“Me pusieron cinco millones de pesos como multa. No sé qué fue lo que yo hice mal, a quién irrespeté, a qué me negué. Dije lo que estaba pasando, porque yo emocionalmente no estaba en condiciones”, expresó Julio Avelino Comesaña, referenciando al partido contra Equidad en Techo, donde perdió polémicamente el Poderoso por 2-0

Ahora bien, metiéndose en el partido, no ocultó su inconformismo. “Esta noche dejó de pitar un penal clarísimo, tan penal como el de Cadavid, en el área del Pereira en el primer tiempo. Revisen todo eso para que ustedes vean”, denunció.

Respecto a la expulsión de su dirigido, le pareció una decisión insólita. “Salta y por la espalda él no ve al jugador; como cualquiera que le enseñan de chico que tiene que saltar con los brazos abiertos para protegerse. Saltó y el de Pereira se pegó ahí atrás de él”, fueron las palabras del uruguayo.

Entre tanto, recordó un partido previo contra Pereira en el Atanasio Girardot, en donde su equipo empató 0-0 y también fue blanco de críticas por el actuar de Nicolás Gallo, quien también dirigió ese partido. “¡Todo con nosotros! Yo no sé de qué se trata; yo entiendo que todos cometemos errores, pero no me gustó el arbitraje del señor Gallo”.

En cuanto al Pereira, el mismo Alexis Márquez no asistió a la rueda de prensa en el momento que debía, por lo que se puede esperar una sanción similar al entrenador pereirano. Se habla de una crisis interna en el Pereira, dado que el Flaco nunca se había mostrado tan insatisfecho con sus dirigidos y, además, se quedó un tiempo largo en el camerino discutiendo con ellos.