Eliminatorias Sudamericanas cambiarían de formato por pedido de los capitanes

No se han acabado las actuales Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial y ya se piensa en las que vienen. El próximo ciclo tendrá como destino a Estados Unidos, México y Canadá, Copa en la que habrá 48 participantes y no 32. Por eso, los referentes de las selecciones de Conmebol creen que es el momento de un cambio de formato.

Tal cual revela Globo Esporte, los capitanes de cada una de las selecciones se reunieron de forma virtual y consideran que el actual formato de competencia está obsoleto. Según ellos, jugar 18 partidos para clasificar los pone en desventaja contra los europeos, a causa del excesivo desgaste físico.

Además, creen que con la ampliación de cupos, no tiene sentido jugar un torneo tan largo si se clasificarán seis equipos y uno más irá a repechaje. Por eso quieren una repartición en los grupos, con cinco selecciones por cada zona. Ese fue el sistema implementado para el Mundial de Estados Unidos, en 1994.

“No son sólo los 18 partidos, sino los viajes que hacemos y sumamos muchos miles de kilómetros de más si nos compramos a los europeos que juegan entre ellos. Eso es un desgaste muy grande, más allá del clima que es totalmente diferente del que en ese momento tenemos en Europa. Si la gente pudiese encontrar de alguna forma un equilibrio con nuestros viajes, facilitaría nuestro rendimiento- Es un desgaste cierto y, en mi modo de ver, innecesario”, aseguró Thiago Silva, campeón de Brasil.

Asimismo, el capitán boliviano, Marcelo Moreno Martins, reveló que hubo reuniones con la FIFA y que tienen el visto bueno para cambiar el formato. “Parece que habrá una modificación en el formato de las Eliminatorias. La FIFA es quien decide y me parece bien, porque será interesante, ya que los jugadores no van a perder mucho tiempo en los viajes con las selecciones. Quieren reducir el tiempo de viajes de cada uno y que el jugador se puede más tiempo con la selección para jugar más partidos seguidos y no perder tanto tiempo entre viajes”, dijo Moreno Martins.

Las actuales Eliminatorias Sudamericanas fueron instaladas camino al Mundial de Francia, en 1998, y desde entonces no fueron modificadas. Tal vez, el partido ante Venezuela sea el último con este modelo.