¿Qué hay de cierto en el supuesto interés del Junior en James Rodríguez?

Aunque estemos entre partidos de Selección Colombia, la noticia movió los cimientos del fútbol colombiano: el Junior de Barranquilla pagaría 15 millones de euros para hacerse con James Rodríguez. Lo que anteriormente parecería un mal chiste, ahora es un rumor que crece y crece, porque nació en Portugal.

El diario O Jogo de Portugal afirmó que el exequipo de Luis Díaz, haciendo alusión al Junior, pretende comprar a James por esa cifra. Incluso, el medio lusitano manifiesta que pagaría la cláusula de rescisión. De la noticia se hicieron eco los principales medios del país.

Sin embargo, no deja de sorprender que esto pueda cristalizarse. ¿Qué tan viable es que un equipo colombiano pague tal cantidad por un futbolista? La realidad es que ninguna economía del fútbol nacional es capaz de costear tal traspaso.

No obstante, Junior tiene un as bajo la manga. Aunque el equipo tiburón no sea capaz de generar los recursos suficientes para semejante transferencia, sí que puede recibir dinero por parte de sus propietarios. Los dueños del Junior son los integrantes de la familia Char, liderados por el exsenador Fuad Char, propietarios de varios negocios, entre ellos las Supertiendas Olímpica.

Al no existir Fair Play Financiero en el fútbol colombiano, los equipos pueden recibir inyección monetaria externa, siempre que la plata sea justificada. Así lograron concretar la llegada de Miguel Ángel Borja, aunque ahora sus ambiciones son mayores.

Aunque se desconoce el pensamiento de James Rodríguez sobre un retorno al fútbol colombiano, sí que posó con una camiseta del Junior en las últimas horas, de concentración en Barranquilla con la Selección Colombia. Al parecer, no le disgusta demasiado la idea.