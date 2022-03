Nairo brilló en la etapa de Catalunya y es el nuevo líder de la competencia

El portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates) se impuso al esprint en el gigante de Boí Taüll (Lleida) en la cuarta etapa de la Volta a Catalunya, pero quien se puso como nuevo líder de la prueba tras completar las dos jornadas de montaña fue el colombiano Nairo Quintana (Team Arkéa), que finalizó la etapa en segunda posición.

Nairo Quintana y Joao Almeida empataron a segundos en la general, pero el colombiano fue designado como primer clasificado a causa de un global de puestos en las etapas disputadas mejor que el del portugués.

Otro colombiano, Sergio Higuita (Bora-Transgohe), fue tercero en la meta situada a más de 2.000 metros de altura y también es tercero en la general, a seis segundos.

Los españoles Juan Ayuso (UAE Team Emirates) y Carlos Rodríguez (INEOS) y el ecuatoriano Richard Carapaz (INEOS) entraron en un pequeño grupo de una decena de corredores que llegó a 13 segundos de Almeida. Ayuso ahora es cuarto en la general, a 17 segundos de Quintana. Carapaz es noveno a 26.

Así, la general queda totalmente abierta de cara a las tres etapas que aún quedan de esta Volta y no es descabellado pensar que el podio pueda decidirse el domingo en la montaña de Montjuïc de Barcelona.

Vea también: James posó con la camiseta del Junior y los hinchas se ilusionaron con ficharlo

Toda la etapa, que salió desde La Seu d’Urgell, transcurrió ante un cielo nuboso y un ambiente frío, pero esta vez el viento no fue protagonista como en las anteriores etapas de la Volta y no se convirtió en un contratiempo para abrir diferencias como sucedió en La Molina, en el que el único gran nombre que quedó descartado fue el británico Simon Yates (Time BikeExchange), que ya no salió este jueves en La Seu d’Urgell.

El primero de los favoritos a la general que empezó a mover la etapa fue el español Marc Soler (UAE Team Emirates), que ya se mostró activo desde el inicio del primer puerto de la jornada, el Coll de Boixols de primera categoría. Tras un primer intento de escapada infructuoso, a la segunda fue la vencida.

Se unieron a la aventura con Soler los también españoles Jesús Herrada (Cofidis) y Juan Pedro López (Trek-Segafredo) y el francés Bruno Armirail (Groupama-FDJ).

Los cuatro coronaron el alto con 40 segundos de ventaja respecto al pelotón. Poco después se les unieron tres ciclistas más que saltaron a continuación, el español Mikel Bizkarra (Euskaltel Euskadi) y los británicos Hugh Carty (EF Education-Easy Post) y Mark Donovan (Team DSM).

Pero en el segundo puerto de la jornada, el de la Creu de Perves, también de primera categoría, Soler empezó a flaquear y hasta cedió una decena de metros respecto a sus compañeros de escapada en algunos tramos de la subida. De todas maneras, el grupo llegó compacto a la cima con una ventaja de 1 minuto y 52 segundos.

A falta de 23 Km. para el final, Armirail y Donovan saltaron del grupo de escapados y, posteriormente, el francés se deshizo del británico para llegar en solitario al inicio de la subida a Boí Taüll, de 12,7 Km. de distancia, un desnivel medio del 5,6% y rampas de hasta el 12%.

En el grupo de los favoritos empezaron los ataques en el mismo inicio del puerto, con el líder Ben O’Connor (AG2R), el colombiano Sergio Higuita (BORA Hansgrohe), el ecuatoriano Richard Carapaz (INEOS) y el neozelandés George Bennett (UAE Team Emirates), que consiguió distanciarse del resto en busca de la rueda de Almirail.

Este ritmo alto provocó que el español Alejandro Valverde (Movistar) se descolgara del grupo cuando aún quedaban 11 Km. para el final de la etapa, perdiendo todas sus opciones para la general.

La situación se estabilizó con Bennett y Almirail unos 15 segundos por delante del grupo de favoritos hasta que el español Carlos Rodríguez (INEOS) cambió el ritmo a 4 Km. de la meta. Rodríguez neutralizó la escapada y dejó la situación fértil para que su compañero de equipo, el ecuatoriano Richard Carapaz, atacara.

El único que consiguió seguirle el ritmo en un primer momento fue el colombiano Sergio Higuita (Bora-Transgohe), pero su compatriota Nairo Quintana (Team-Arkéa) y el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates) se acabaron uniendo. Ya dentro del último kilómetro, Carapaz acusó el esfuerzo y el grupo se redujo a tres.

En el esprint final, Higuita patinó un poco en la última curva y esto provocó que fuese un cara a cara entre Quintana y Almeida, quien se mostró más fuerte en los últimos metros tras 166,7 Km. muy duros.

Mañana viernes, la Volta vivirá una jornada aparentemente más tranquila, con una etapa ideal para esprínteres. La salida será en La Pobla de Segur y el pelotón llegará a Vilanova i la Geltrú tras recorrer 206,3 kilómetros y subir un puerto de tercera categoría, el Coll de Comiols.

EFE