Minuto a minuto Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias al Mundial Catar 2022

Luis Díaz en Colombia vs. Bolivia (Archivo EFE)

El único escenario que le permitiría a ‘la Tricolor’ seguir con posibilidades claras de clasificar a la próxima Copa del Mundo es ganar contra los bolivianos y, si se puede, golearlos. Pero está claro que el equipo no viene bien, por eso el partido Colombia vs. Bolivia, por Eliminatorias al Mundial Catar 2022, será crucial para marcar el futuro del cuerpo técnico...

🚨 ¡ONCE INICIAL!



Esta es nuestra titular para enfrentar a 🇧🇴#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/IN2x4j90fb — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 24, 2022

Colombia domina la pelota en los primeros segundos de juego. Minuto 4 y Colombia todavía no hila un ataque claro. Llegando al 5 Luis Díaz encaró al arquero, pero el balón se le fue por poco. Seis minutos de juego y los de Reinaldo Rueda son propositivos, a diferencia de los partidos pasados. Los partidos no empezaron al tiempo, el juego entre Uruguay y Perú empezó siete minutos después, ojalá esto no sea problemático.

9′, Frank Fabra subió al ataque con peligro por primera vez.

10′, Gran llegada de Luis Sinisterra. Buen pase de Cuadrado. Había fuera de lugar, pero cada vez provocamos más peligro.

11′, Primer amonestado, Luis Haquin. Interceptó con falta a Luis Díaz.

13′, Jugada preparada en el tiro libre, por poco remata James.

¡Gooool de Paraguay! Pierde Ecuador.

15′, Tiro libre de Cuadrado que pega en la barrera

17′, ‘LA TRICOLOR’ toca la pelota, pero Bolivia está muy cerrado, ¡un muro!

19′, Falta de Daniel Muñoz, cobrará Bolivia cerca de la mitad de cancha.

22′, Paciencia, una vamos a tener para vulnerar el muro boliviano. Tiro de esquina a nuestro favor

24′, José Sagredo interceptó un ataque prometedor de Colombia.

26′, Buen remate de James Rodríguez, le pegó dentro del área y el balón se fue desviado.

27′, ‘Lucho’ Díaz cayó dentro del área, por ahora el juego sigue.

28′, Tiro libro a nuestro favor. El balón no llegó al área.

29′, Muriel sacó a bailar a un rival y centró, pero rechazaron.

31′, Colombia prone duelos individuales y Bolivia corta con faltas. 2

32′, James pateó directo al arco en un tiro libre. El arquero controló sin problemas.

35′, Pase filtrado de James Rodríguez para Díaz y el arquero salió a tiempo.

36′, Sinisterra ganó la banda y nadie pudo rematar. Bolivia mete muchos jugadores dentro del área para defenderse

37′, Sinisterra se avisó, ganó el balón dentro del área y el arquero se lo quitó a tiempo.

39′, POOOR FIIIIIN, GOOOOOOOL, GOOOOL DE COLOMBIA. Lucho Diaz metió un golazo épico. El guajiro bajó un pase largo de James, encaró, enganchó hacia adentro y la clavó.

41′, Cabezazo de Daniel Muñoz que pega en el palo.

43′, Otro ataque de Fabra por la izquierda. Centró, pero interceptaron el balón.

GOOOOOOL DE BRASIL, NEYMAR DE PENALTI. 1-0 le gana Uruguay, resultado que le sirve mucho a Colombia.

45′, Final del primer tiempo, ganamos gracias a un golaoz de ‘Luchito’ Díaz.

>>Más novedades de la selección Colombia en ComuTricolor<<